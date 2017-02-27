У Сибарита наверное нету света, но судя по последним сообщениям это лучше, чем наличие у тебя не синих, с маленьким портретом, потёртых долларов. За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 грудня 2022 року, до державного бюджету залучено 13 641 185 504,63 грн (за курсом НБУ). https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-rezultati-aukcioniv
Після обід по доляру 40,1/40,25 Здавав 40,05 та й чекав курсу більше 40 на прийом, ще крутили мозги щоб дешевше взяти. З кольоровими долярчиками важче розлучатися, яка жаль. Пішли на каруселі у клЮбі 100.
Игорь Алексеевич написав:Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.
Так ви ж знаєте! Ви ж казали на осінь долар по 50! Чи передумали?! Сім п’ятниць на неділю це напевне про вас!
Посмотрел на календарь - написано ноябрь. У нас что уже зима началась?
Вже не тільки почалася зима, а вже 20 днів її пройшло! Де по 50? Чи вам кінець зими тепер треба?!
Игорь Алексеевич написав:Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке.
Зараз поздня осінь чи ше нє?!
Так мы 45 еще ранней осенью должны были увидеть. И биток по 28
Вже й чемпіонат світу закінчився, а такого курсу нема! І до Нового року не буде! А з битком… Он в штатах законопроект подали про заборону крипти! Так що тільки донизу! А золото доверху пішло! Десь багатобуквенний пропав, той любив в золото заганяти!
Zebra написав:я думаю по евро фактически может идти панический слив (маржин-колы и стопы крупных игроков на рынке), и этим сливом стоит воспользоваться, по таким ценам войти _частично_ котлетой в эту валюту можно
На мою думку, до весни євро буде падати. Всі очікують важку зиму у Європі і у нас, тож рости не буде.
Зараз росте! 1,006…[/quote] а зараз вже падає) Тренд не змінився, те що на маленьких свічках зробили відкат не означає зміну великого тренду. 1,034 не пробило, тож тренд не змінився.[/quote] Тренд стабільний! Як і прогнозувалося! 1,0615!
Shaman написав:якось тихо та непомітно залишки грошей в банківський системі взяли планку 400 ярдів.
такими темпами до кінця року буде мінімум 450 ярдів грн. зростання грошей в банківській системі складе десь 300 ярдів з початку війни.
що з цього випливає? як тільки ці гроші рушать в обіг, ми маємо побачити, певне зростання курсу грн/дол - й це буде не 1-2 грн.
тому всім, хто вангує суттєве зміцнення гривні, - цього не буде.
Qwerty прочитає це під новий рік та зробить висновок так то чи ні
Ви праві, пане Мізантроп! Прочитав і даю заключення - суттєвого зміцнення гривні не відбулося, як і зростання не 1-2 гривні теж! Приємно, що є людина, яка зможе підтвердити чи спростувати! Справ багато, тому форум читаю з невеличким запізненням, але поважаючи всіх колег по спільній справі та ще в такий важкий час, обовязково перечитую все! Цікаво і корисно!