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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 125
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
21
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 03:21

Конгрес США до кінця цього року планує затвердити для України допомогу 45 млрд доларів і системи патріот
Did
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 08:46

  Did написав:Конгрес США до кінця цього року планує затвердити для України допомогу 45 млрд доларів і системи патріот

Не забудьте повідомити колег коли закінчиться планування і буде прийняте рішення 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:05

На Тернопільщині каналізацію забило грішми

У Ланівцях каналізацію забило грішми. Про це в соцмережі повідомив міський голова Роман Казновецький. Він розповів Суспільному, що відео, яке опублікував у Фейсбуці, йому надали місцеві комунальники, які чистили каналізацію.
"Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі невідомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки", – розповів міський голова Ланівців.
За словами Романа Казновецького, чому гроші потрапили в каналізацію у місті не знають.
На Тернопільщині каналізацію забило грішми
"Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ", – написав у соцмережі Роман Казновецький.
https://suspilne.media/342200-na-ternop ... lo-grismi/
edvardd
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Запорожье
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edvardd
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