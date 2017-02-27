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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 гру, 2022 03:21
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На Тернопільщині каналізацію забило грішми
У Ланівцях каналізацію забило грішми. Про це в соцмережі повідомив міський голова Роман Казновецький. Він розповів Суспільному, що відео, яке опублікував у Фейсбуці, йому надали місцеві комунальники, які чистили каналізацію.
"Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі невідомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки", – розповів міський голова Ланівців.
За словами Романа Казновецького, чому гроші потрапили в каналізацію у місті не знають.
На Тернопільщині каналізацію забило грішми
"Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ", – написав у соцмережі Роман Казновецький.
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