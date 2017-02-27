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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10181101821018310184

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 126
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 03:21

Конгрес США до кінця цього року планує затвердити для України допомогу 45 млрд доларів і системи патріот
Did
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 08:46

  Did написав:Конгрес США до кінця цього року планує затвердити для України допомогу 45 млрд доларів і системи патріот

Не забудьте повідомити колег коли закінчиться планування і буде прийняте рішення 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 09:05

На Тернопільщині каналізацію забило грішми

У Ланівцях каналізацію забило грішми. Про це в соцмережі повідомив міський голова Роман Казновецький. Він розповів Суспільному, що відео, яке опублікував у Фейсбуці, йому надали місцеві комунальники, які чистили каналізацію.
"Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі невідомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки", – розповів міський голова Ланівців.
За словами Романа Казновецького, чому гроші потрапили в каналізацію у місті не знають.
На Тернопільщині каналізацію забило грішми
"Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ", – написав у соцмережі Роман Казновецький.
https://suspilne.media/342200-na-ternop ... lo-grismi/
edvardd
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Запорожье
40,15/40,25
42,05/42,40
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:14

  Успіх написав:Тож - моя дружина вже десь 7-8 разів забирала з конверт-депо долярчики - і

Помнится, изначально у жены не было времени сходить оформиться, а теперь она готова по 7-8 раз ходить (возможно даже во Львове всегда есть ээ и инет) чтобы собрать купюры по порядку :D

Сегодня музыканты выдали 2003 и 2006, но также и купюры по 1 доллару. Забрал последнюю пайку (покупалось по 36,94)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:59

  Ромасик написав:
  Успіх написав:Тож - моя дружина вже десь 7-8 разів забирала з конверт-депо долярчики - і

Помнится, изначально у жены не было времени сходить оформиться, а теперь она готова по 7-8 раз ходить (возможно даже во Львове всегда есть ээ и инет) чтобы собрать купюры по порядку :D

Сегодня музыканты выдали 2003 и 2006, но также и купюры по 1 доллару. Забрал последнюю пайку (покупалось по 36,94)

Так в тому то і фішка, що а-банка - за 150м від будинку! ;) а до Привату - 10хв пішки.
Тож, вийшовши з під'їзду будинку, зразу стає зрозуміло, чи є е/е і чи вартує йти ;)

Тож - "Успіх завжди там, де ним вміють ділитись!"©®™,😀☝️

п.с.
А відкриває вона всі депо онлайн 👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:30

  edvardd написав:Запорожье
40,15/40,25
42,05/42,40

40,20/40,30
42,15/42,30
сдал сентябрьский доллар-евро по 43,45, продолжаю выходить в гривну...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  R12 написав:отже допомога заходу розлітається все швидше

Останнім часом в допомозі більше кредитів як грантів:
Основні джерела фінансування дефіциту – це, як і раніше, міжнародна підтримка та викуп облігацій внутрішньої держпозики Нацбанком (тобто емісія). Протягом листопада Україна отримала загалом 4 млрд дол. з-за кордону. З цієї суми 1,5 млрд дол. – гранти, і ще 2,5 млрд дол. – запозичення та гарантії. Для порівняння, у вересні обсяг грантів від іноземних партнерів становив 2 млрд дол., а у серпні – 3 млрд дол. Суми викупу ОВДП НБУ з липня утримуються в анонсованих обсягах – до 30 млрд грн на місяць. https://delo.ua/economy/grosei-stalo-sh ... tu-408464/
Ой+
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