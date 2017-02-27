У Ланівцях каналізацію забило грішми. Про це в соцмережі повідомив міський голова Роман Казновецький. Він розповів Суспільному, що відео, яке опублікував у Фейсбуці, йому надали місцеві комунальники, які чистили каналізацію. "Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі невідомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки", – розповів міський голова Ланівців. За словами Романа Казновецького, чому гроші потрапили в каналізацію у місті не знають. На Тернопільщині каналізацію забило грішми "Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ", – написав у соцмережі Роман Казновецький. https://suspilne.media/342200-na-ternop ... lo-grismi/
R12 написав:отже допомога заходу розлітається все швидше
Останнім часом в допомозі більше кредитів як грантів:
Основні джерела фінансування дефіциту – це, як і раніше, міжнародна підтримка та викуп облігацій внутрішньої держпозики Нацбанком (тобто емісія). Протягом листопада Україна отримала загалом 4 млрд дол. з-за кордону. З цієї суми 1,5 млрд дол. – гранти, і ще 2,5 млрд дол. – запозичення та гарантії. Для порівняння, у вересні обсяг грантів від іноземних партнерів становив 2 млрд дол., а у серпні – 3 млрд дол. Суми викупу ОВДП НБУ з липня утримуються в анонсованих обсягах – до 30 млрд грн на місяць. https://delo.ua/economy/grosei-stalo-sh ... tu-408464/