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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 гру, 2022 03:21
Конгрес США до кінця цього року планує затвердити для України допомогу 45 млрд доларів і системи патріот
Додано: Сер 21 гру, 2022 08:46
Додано: Сер 21 гру, 2022 09:05
На Тернопільщині каналізацію забило грішми
У Ланівцях каналізацію забило грішми. Про це в соцмережі повідомив міський голова Роман Казновецький. Він розповів Суспільному, що відео, яке опублікував у Фейсбуці, йому надали місцеві комунальники, які чистили каналізацію.
"Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі невідомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки", – розповів міський голова Ланівців.
За словами Романа Казновецького, чому гроші потрапили в каналізацію у місті не знають.
На Тернопільщині каналізацію забило грішми
"Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ", – написав у соцмережі Роман Казновецький.
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:14
Помнится, изначально у жены не было времени сходить оформиться, а теперь она готова по 7-8 раз ходить (возможно даже во Львове всегда есть ээ и инет) чтобы собрать купюры по порядку
Сегодня музыканты выдали 2003 и 2006, но также и купюры по 1 доллару. Забрал последнюю пайку (покупалось по 36,94)
Додано: Сер 21 гру, 2022 11:59
Так в тому то і фішка, що а-банка - за 150м від будинку! а до Привату - 10хв пішки.
Тож, вийшовши з під'їзду будинку, зразу стає зрозуміло, чи є е/е і чи вартує йти
Тож - "Успіх завжди там, де ним вміють ділитись!"©®™,😀☝️
п.с.
А відкриває вона всі депо онлайн 👍
Додано: Сер 21 гру, 2022 12:30
Додано: Сер 21 гру, 2022 12:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Останнім часом в допомозі більше кредитів як грантів:
Додано: Сер 21 гру, 2022 13:10
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Удачи !
.....Успих , когда Вы воевать успеваете ?
Небось в Бахмуте .... )))))
на фото с Президентом ,? )))
Додано: Сер 21 гру, 2022 14:02
Официальный курс + облигации
Лучше позже, чем никогда
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............20.12.2022.........21.12.2022
дата розрахунку.............19.12.2022..........20.12.2022
Євро................................38,7865...............38,8121...+0.07%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0614 (вчера 1.0607)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.30 (вчера 104.60)
Я ничего не пропустил
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 грудня 2022 року, до державного бюджету
залучено 13 641 185 504,63 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.07.2023 - 196 дн. - 14% - 848 343 639,52 грн;
- до 22.11.2023 - 336 дн. - размещение не состоялось;
- до 14.02.2024 - 420 дн. - 18.5% - 3 004 932 693,84 грн;
- до 03.07.2024 - 560 дн. - 19% - 1 263 675 645,90 грн;
- до 30.10.2024 - 679 дн. - 19.5% - 918 394 295,25 грн;
- до 25.05.2023 - 155 дн. - 4.25% - $207 988 253,04.
Ставки не изменились. Учитывая этот факт, можно признать объем привлечения весьма приличным. Из интересного можно отметить, что опять присутствовало мелкое хулиганство в виде заявок с неприлично высокой доходностью. Мелкое оно потому, что предлагаемые суммы совсем не впечатляют, а хулиганством я это обозвал потому, что эта формулировка не требует поиска смысла в обсуждаемых действиях.
ЗЫ Надеюсь, мне сегодня хватит электричества, чтобы опубликовать официальный курс еще и на завтра
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