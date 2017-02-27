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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 гру, 2022 15:44
холява написав:
Небось в Бахмуте .... )))))
на фото с Президентом ,? )))
Близько
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Додано: Сер 21 гру, 2022 18:49
Shaman написав:
...
таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700
ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500
ярдів не дотягнуть, але наблизяться.
...
"вес взят"
на 21.12
безготівка - 504
ярда грн
готівка - десь 704
ярда грн
на 24.02
безготівка - 161
ярдів грн
готівка - десь 658
ярдів грн
зростання - майже 50%
отака от .уйня, малята...
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