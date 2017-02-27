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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10182101831018410185

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 126
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:44

  холява написав:Небось в Бахмуте .... )))))
на фото с Президентом ,? )))

Близько ;)
Майже ;)
:D
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:49

  Shaman написав:...
таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.
...

"вес взят"
на 21.12
безготівка - 504 ярда грн
готівка - десь 704 ярда грн

на 24.02
безготівка - 161 ярдів грн
готівка - десь 658 ярдів грн

зростання - майже 50%

отака от .уйня, малята...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:52

  Shaman написав:
  Shaman написав:...
таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.
...



зростання - майже 50%


отака от .уйня, малята...


Шановний, Шаман, а що входить в показник "безготівка" ?
я на неї ніколи не звертав увагу.
для мене раніше грошові агрегати М0 і М2 мали значення.
Звідкіля Ви взяли таке велике збільшеня показника?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:34

  Qwerty написав:Игорь Алексеевич"]Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлоч
Вже й чемпіонат danke, jetzt lass ihn entscheiden, ob er mit Olga kommunizieren soll закінчився, а такого курсу нема! І до Нового року не буде! А з битком… Он в штатах законопроект подали про заборону крипти! Так що тільки донизу! А золото доверху пішло! Десь багатобуквенний пропав, той любив в золото заганяти!

вы бы про кукурузу написали, было бы всем интересно...
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