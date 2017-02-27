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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10182101831018410185

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 126
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 15:44

  холява написав:Небось в Бахмуте .... )))))
на фото с Президентом ,? )))

Близько ;)
Майже ;)
:D
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:49

  Shaman написав:...
таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.
...

"вес взят"
на 21.12
безготівка - 504 ярда грн
готівка - десь 704 ярда грн

на 24.02
безготівка - 161 ярдів грн
готівка - десь 658 ярдів грн

зростання - майже 50%

отака от .уйня, малята...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 19:52

  Shaman написав:
  Shaman написав:...
таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.
...



зростання - майже 50%


отака от .уйня, малята...


Шановний, Шаман, а що входить в показник "безготівка" ?
я на неї ніколи не звертав увагу.
для мене раніше грошові агрегати М0 і М2 мали значення.
Звідкіля Ви взяли таке велике збільшеня показника?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:34

  Qwerty написав:Игорь Алексеевич"]Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлоч
Вже й чемпіонат danke, jetzt lass ihn entscheiden, ob er mit Olga kommunizieren soll закінчився, а такого курсу нема! І до Нового року не буде! А з битком… Он в штатах законопроект подали про заборону крипти! Так що тільки донизу! А золото доверху пішло! Десь багатобуквенний пропав, той любив в золото заганяти!

вы бы про кукурузу написали, было бы всем интересно...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:46

...
Востаннє редагувалось Visky в Чет 22 гру, 2022 00:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:47

  mihasik написав:П'ят 16 груд.
  Visky написав: На вихідних очікую продовження зростання курсу $. Вже завтра 40+ на прийом в Києві

На выходных вряд-ли будет расти, но будем посмотреть))
Так-сяк, але підріс і по 40 приймали. Ще в пт відчувалося, що зростання назріло
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 01:44

  Shaman написав:"вес взят"
на 21.12
безготівка - 504 ярда грн
готівка - десь 704 ярда грн

на 24.02
безготівка - 161 ярдів грн
готівка - десь 658 ярдів грн

зростання - майже 50%

отака от .уйня, малята...

Ну так і курс +50%
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 05:37

  чик написав:
  Qwerty написав:Так що тільки донизу! А золото доверху пішло!

вы бы про кукурузу написали, было бы всем интересно...

Про кукурудзу є кому писати:
Урожай-2023: ще гірше, ніж погано https://zn.ua/ukr/macrolevel/urozhaj-20 ... ohano.html
Попри те, що на вулиці грудень, ще збираємо. Кукурудзу. Всі чудово розуміють, що рекордні минулорічні 42 млн тонн тільки снилися. Намолотили 15,5 млн тонн із площі 2,5 млн га. 40% площ кукурудзи чекають у полях, а мотивації збирати її немає.
Кукурудза — експортна культура, активність її збирання напряму залежить не лише від фактора погоди, роботи «зернового коридору», а й від ціни.
Чому, запитаєте ви, аграрії не поспішають додавати мільйони тонн до загального валу за рахунок цариці полів? Відповідь банальна — немає заробітку у фермера від реалізації збіжжя.
Згадується, як років десять тому в полях України зимувало кількасот тисяч гектарів, бо ціни не було, а сушити виходило надто дорого.


Таких великих обсягів кукурудзи в полях України на зиму ще не залишали https://agroportal.ua/news/rastenievods ... -zalishali
Ой+
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Запорожье
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 09:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 грудня 2022 року, до державного бюджету
залучено 13 641 185 504,63 грн (за курсом НБУ).


Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 21 грудня 2022 року.
Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб Тер. громад Фіз. осіб Нерезидентів
01.12.21
1012515.30 312605.95 504065.21 80198.95 0.00 24216.30 91428.89
21.12.22
1356854.22 704569.95 482668.94 78427.64 1020.67 31321.75 58845.28
https://bin.ua/news/finance/finances/28 ... nalno.html

За рік НБУ наоведепепив з 300 млрд. до 700 млрд. Всі інші з 700 млрд. до 650 млрд.
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