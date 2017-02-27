Qwerty написав:Игорь Алексеевич"]Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлоч Вже й чемпіонат danke, jetzt lass ihn entscheiden, ob er mit Olga kommunizieren soll закінчився, а такого курсу нема! І до Нового року не буде! А з битком… Он в штатах законопроект подали про заборону крипти! Так що тільки донизу! А золото доверху пішло! Десь багатобуквенний пропав, той любив в золото заганяти!
вы бы про кукурузу написали, было бы всем интересно...
Qwerty написав:Так що тільки донизу! А золото доверху пішло!
вы бы про кукурузу написали, было бы всем интересно...
Про кукурудзу є кому писати:
Урожай-2023: ще гірше, ніж погано https://zn.ua/ukr/macrolevel/urozhaj-20 ... ohano.html Попри те, що на вулиці грудень, ще збираємо. Кукурудзу. Всі чудово розуміють, що рекордні минулорічні 42 млн тонн тільки снилися. Намолотили 15,5 млн тонн із площі 2,5 млн га. 40% площ кукурудзи чекають у полях, а мотивації збирати її немає. Кукурудза — експортна культура, активність її збирання напряму залежить не лише від фактора погоди, роботи «зернового коридору», а й від ціни. Чому, запитаєте ви, аграрії не поспішають додавати мільйони тонн до загального валу за рахунок цариці полів? Відповідь банальна — немає заробітку у фермера від реалізації збіжжя. Згадується, як років десять тому в полях України зимувало кількасот тисяч гектарів, бо ціни не було, а сушити виходило надто дорого.
Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 грудня 2022 року, до державного бюджету залучено 13 641 185 504,63 грн (за курсом НБУ).
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 21 грудня 2022 року. Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб Тер. громад Фіз. осіб Нерезидентів 01.12.21 1012515.30 312605.95 504065.21 80198.95 0.00 24216.30 91428.89 21.12.22 1356854.22 704569.95 482668.94 78427.64 1020.67 31321.75 58845.28 https://bin.ua/news/finance/finances/28 ... nalno.html
За рік НБУ наоведепепив з 300 млрд. до 700 млрд. Всі інші з 700 млрд. до 650 млрд.