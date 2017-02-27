|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:48
edvardd написав:
Запорожье
40,25/40,45
42,20/42,60
наелись:
40,20/40,35
42,15/42,55
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8203
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2642 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31742
|35295576
|
|
|1698
|12605106
|
|
|7975
|22876269
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|