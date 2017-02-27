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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10183101841018510186

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 126
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 11:48

  edvardd написав:Запорожье
40,25/40,45
42,20/42,60

наелись:
40,20/40,35
42,15/42,55
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 12:30

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
40,25/40,45
42,20/42,60

наелись:
40,20/40,35
42,15/42,55

Пішло донизу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:48

Ринок

Мелітополь. Вітаю,панове!
У контексті заборони з використанням грн, курс проектів до гори.
$ 52-55.
Є обмінник "форте" $ 53-63.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:00

  knoppixx написав:Мелітополь. Вітаю,панове!
У контексті заборони з використанням грн, курс проектів до гори.
$ 52-55.
Є обмінник "форте" $ 53-63.

В клубе 100К участвуете?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:14

  Investor_K написав:
  knoppixx написав:Мелітополь. Вітаю,панове!
У контексті заборони з використанням грн, курс проектів до гори.
$ 52-55.
Є обмінник "форте" $ 53-63.

В клубе 100К участвуете?

Де? У Мелiтополi? :shock:
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А раптом?
Investor_K
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