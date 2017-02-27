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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 гру, 2022 11:48
edvardd написав:
Запорожье
40,25/40,45
42,20/42,60
наелись:
40,20/40,35
42,15/42,55
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edvardd
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- Повідомлень: 8203
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- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2642 раз.
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1
Додано: Чет 22 гру, 2022 12:30
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
40,25/40,45
42,20/42,60
наелись:
40,20/40,35
42,15/42,55
Пішло донизу
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Investor_K
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- Повідомлень: 8156
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- Подякували: 809 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 13:48
Мелітополь. Вітаю,панове!
У контексті заборони з використанням грн, курс проектів до гори.
$ 52-55.
Є обмінник "форте" $ 53-63.
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knoppixx
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- З нами з: 19.02.12
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 146 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 14:00
knoppixx написав:
Мелітополь. Вітаю,панове!
У контексті заборони з використанням грн, курс проектів до гори.
$ 52-55.
Є обмінник "форте" $ 53-63.
В клубе 100К участвуете?
-
Investor_K
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- Повідомлень: 8156
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- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 809 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 14:14
Investor_K написав: knoppixx написав:
Мелітополь. Вітаю,панове!
У контексті заборони з використанням грн, курс проектів до гори.
$ 52-55.
Є обмінник "форте" $ 53-63.
В клубе 100К участвуете?
Де? У Мелiтополi?
-
Alien
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- Повідомлень: 1019
- З нами з: 12.01.20
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2
Додано: Чет 22 гру, 2022 14:35
А раптом?
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Investor_K
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