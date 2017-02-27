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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 гру, 2022 12:30
Додано: Чет 22 гру, 2022 13:48
Ринок
Мелітополь. Вітаю,панове!
У контексті заборони з використанням грн, курс проектів до гори.
$ 52-55.
Є обмінник "форте" $ 53-63.
Додано: Чет 22 гру, 2022 14:00
Додано: Чет 22 гру, 2022 14:14
Додано: Чет 22 гру, 2022 14:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А раптом?
Додано: Чет 22 гру, 2022 15:15
Alien Через крипту на Бинансе вполне можно безналом гонять) Разве что КЭШ не забрать по окончанию, но можно на друга как то оформлять)
Додано: Чет 22 гру, 2022 15:31
Ринок
Додано: Чет 22 гру, 2022 15:32
Ринок
Додано: Чет 22 гру, 2022 15:33
Официальный курс х 2
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.12.2022..........22.12.2022
дата розрахунку.............20.12.2022...........21.12.2022
Євро................................38,8121................38,8706...+0.15%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0630 (1.0614)
Индекс доллара DXY в 15-00 21.12.22 104.00 (104.30)
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Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............22.12.2022..........23.12.2022
дата розрахунку.............21.12.2022...........22.12.2022
Євро................................38,8706................38,8962...+0.07%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0637 (вчера 1.0630)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.05 (вчера 104.00)
Уже несколько дней продолжаются мелкие колебания в диапазоне 0.5% на уровнях близких к полугодовому минимуму.
В текущей статистике ничего интересного, все показатели в пределах нормы. Разве что стоит отметить превышение клиентского спроса над предложением в понедельник.
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