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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10184101851018610187

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 126
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:48

  knoppixx написав:
  Investor_K написав:
  knoppixx написав:Мелітополь. Вітаю,панове!
У контексті заборони з використанням грн, курс проектів до гори.
$ 52-55.
Є обмінник "форте" $ 53-63.

В клубе 100К участвуете?

Ні. А що це за клуб? Дайте, будь-ласка посилання.

Клубом 100К на форумi йменують тих хто вiдкрива в укр.банках конвертацiйнi вклади. Тобто вносиш гривню - отримуєш вклад в USD чи EUR - вклад має бути не менше нiж на 3 мiсяцi i протягом мiсяця в одному банку одна людина може вiдкрити вклад на еквiвалент не бiльше 100000 грн. - тому й така назва клубу. Але можна вiдкривати в рiзних банках такi cамi клади. Основна особливicть що конвертацiя здiйснюється по курсу мiжбанку + невелика комiсiя банку - як правило курс в межах 36,93-38 USD/UAH при курсу обмiнникiв 40+. Через три мiсяцi знiмаєш валюту готiвкою. Враховуючи специфiку данного процесу та потребу перiодичного виходу в готiвку досить важко уявити як це все можна органiзувати на окупованих територiях навiть при наявностi cтiйкого зв'язку i якихось там телеграм каналiв про обмiн валют у Мелiтополi.
Ну а посилання - власне на форумi клуб обговорюють тут viewtopic.php?p=5466085#p5466085[/quote]
дикие, чтоли, я одному военному, дистанционно всё в Авале открыл, невставая с компа...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:53

Помощь цивилизованного мира: G7 готовы выделить Украине $32 млрд в 2023 году

Это совместное заявление (https://www.bundesfinanzministerium.de/ ... onFile&v=4) опубликовали министры финансов стран Большой Семерки. Бюджетная и экономическая поддержки будут включать:

▪️18 млрд евро от Европейского союза, дополненных грантовым компонентом от государств-членов для покрытия процентных расходов;

▪️пакет поддержки со стороны США, предложенный администрацией Джо Байдена и который может быть одобрен Конгрессом уже на этой неделе;

▪️$500 млн в рамках дальнейшего кредитования Всемирного банка от гарантии Британии;

▪️115 млн канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из россии и белоруссии;

▪️дополнительную бюджетную поддержку Украине от Японии.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:06

  edvardd написав:▪️115 млн канадских долларов в виде тарифных поступлений от импорта из россии и белоруссии;

а это как/что ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що думаєте по євро? Має бути ще один захід в район 1.07?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:27

Враховуючи специфiку данного процесу та потребу перiодичного виходу в готiвку досить важко уявити як це все можна органiзувати на окупованих територiях навiть при наявностi cтiйкого зв'язку i якихось там телеграм каналiв про обмiн валют у Мелiтополi.


  edvardd написав:дикие, чтоли, я одному военному, дистанционно всё в Авале открыл, невставая с компа...

Ви відкрили усе це військовому який перебуває на окупованій территорії. А моє повідомлення стосувалось впершу чергу тих хто там. То може перед им як писали недоумкуваті повідомлення непогано б спочатку взнати про що мова? Отже якщо ви такий розумний запропонуйте свій "не дикий" алгоритм відкриття конвертаційного депо а райфі для умовного жителя Мелітополя у якого на руках готівкова гривня і прописка на окупованій території, проблеми з інтернетом, немає відкритих рахунків у Райфі та головне немає розумного знайомого "с компом" у Запоріжжі. Зможете? А люди з Мелітополя вам будуть дуже вдячні якщо таким алгоритмом дійсно можна буде скористатись
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:31

  Alien написав:
  edvardd написав:дикие, чтоли, я одному военному, дистанционно всё в Авале открыл, невставая с компа...

Ви відкрили усе це військовому який перебуває на окупованій территорії. А моє повідомлення стосувалось впершу чергу тих хто там. То може перед им як писали недоумкуваті повідомлення непогано б спочатку взнати про що мова. Отже якщо ви такий розумний запропонуйте свій "не дикий" алгоритм відкриття конвертаційного депо а райфі для умовного жителя Мелітополя у якого на руках готівкова гривня і прописка на окупованій території, проблеми з інтернетом, немає відкритих рахунків у Райфі та головне немає розумного знайомого "с компом" у Запоріжжі. Зможете?

в окупированном Херсоне народ менял за % нал на безнал,и дальше по схеме... карточка банковская(сроки продлили) у вас есть, звоните в службу поддержки и морочьте им помидоры, а не нам...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:36

edvardd ви пропонуєте телефонувати в служби підтримки банків які відмовляються дистанційно відкривати рахунки людям з пропискою на окупованій території (а інколи і блокують існуючі) без надання довідки ВПО? Чудова пропозиція. Головне корисна. Пишіть далі нісенітниці "с компа"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:37

  Yuri_61 написав:
  Shaman написав:
  Shaman написав:...
таким чином залишки кеша я думаю сягнуть 700 ярдів грн до кінця року, а от в банках - до 500 ярдів не дотягнуть, але наблизяться.
...



зростання - майже 50%


отака от .уйня, малята...


Шановний, Шаман, а що входить в показник "безготівка" ?
я на неї ніколи не звертав увагу.
для мене раніше грошові агрегати М0 і М2 мали значення.
Звідкіля Ви взяли таке велике збільшеня показника?

безготівка - це й є цей самий М0 плюс сума депосертифікатів НБУ.

чому плюс? бо що буде з грошима, якщо не буде депосертифікатів, - залишаться на коррахунках банків, тобто складуть М0.

а так наявність грошей трохи маскується (а може й не трохи)
Shaman
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