knoppixx написав:Мелітополь. Вітаю,панове! У контексті заборони з використанням грн, курс проектів до гори. $ 52-55. Є обмінник "форте" $ 53-63.
В клубе 100К участвуете?
Ні. А що це за клуб? Дайте, будь-ласка посилання.
Клубом 100К на форумi йменують тих хто вiдкрива в укр.банках конвертацiйнi вклади. Тобто вносиш гривню - отримуєш вклад в USD чи EUR - вклад має бути не менше нiж на 3 мiсяцi i протягом мiсяця в одному банку одна людина може вiдкрити вклад на еквiвалент не бiльше 100000 грн. - тому й така назва клубу. Але можна вiдкривати в рiзних банках такi cамi клади. Основна особливicть що конвертацiя здiйснюється по курсу мiжбанку + невелика комiсiя банку - як правило курс в межах 36,93-38 USD/UAH при курсу обмiнникiв 40+. Через три мiсяцi знiмаєш валюту готiвкою. Враховуючи специфiку данного процесу та потребу перiодичного виходу в готiвку досить важко уявити як це все можна органiзувати на окупованих територiях навiть при наявностi cтiйкого зв'язку i якихось там телеграм каналiв про обмiн валют у Мелiтополi. Ну а посилання - власне на форумi клуб обговорюють тут viewtopic.php?p=5466085#p5466085[/quote] дикие, чтоли, я одному военному, дистанционно всё в Авале открыл, невставая с компа...
Враховуючи специфiку данного процесу та потребу перiодичного виходу в готiвку досить важко уявити як це все можна органiзувати на окупованих територiях навiть при наявностi cтiйкого зв'язку i якихось там телеграм каналiв про обмiн валют у Мелiтополi.
edvardd написав:дикие, чтоли, я одному военному, дистанционно всё в Авале открыл, невставая с компа...
Ви відкрили усе це військовому який перебуває на окупованій территорії. А моє повідомлення стосувалось впершу чергу тих хто там. То може перед им як писали недоумкуваті повідомлення непогано б спочатку взнати про що мова? Отже якщо ви такий розумний запропонуйте свій "не дикий" алгоритм відкриття конвертаційного депо а райфі для умовного жителя Мелітополя у якого на руках готівкова гривня і прописка на окупованій території, проблеми з інтернетом, немає відкритих рахунків у Райфі та головне немає розумного знайомого "с компом" у Запоріжжі. Зможете? А люди з Мелітополя вам будуть дуже вдячні якщо таким алгоритмом дійсно можна буде скористатись
edvardd написав:дикие, чтоли, я одному военному, дистанционно всё в Авале открыл, невставая с компа...
Ви відкрили усе це військовому який перебуває на окупованій территорії. А моє повідомлення стосувалось впершу чергу тих хто там. То може перед им як писали недоумкуваті повідомлення непогано б спочатку взнати про що мова. Отже якщо ви такий розумний запропонуйте свій "не дикий" алгоритм відкриття конвертаційного депо а райфі для умовного жителя Мелітополя у якого на руках готівкова гривня і прописка на окупованій території, проблеми з інтернетом, немає відкритих рахунків у Райфі та головне немає розумного знайомого "с компом" у Запоріжжі. Зможете?
в окупированном Херсоне народ менял за % нал на безнал,и дальше по схеме... карточка банковская(сроки продлили) у вас есть, звоните в службу поддержки и морочьте им помидоры, а не нам...
edvardd ви пропонуєте телефонувати в служби підтримки банків які відмовляються дистанційно відкривати рахунки людям з пропискою на окупованій території (а інколи і блокують існуючі) без надання довідки ВПО? Чудова пропозиція. Головне корисна. Пишіть далі нісенітниці "с компа"
Alien написав:edvardd ви пропонуєте телефонувати в служби підтримки банків які відмовляються дистанційно відкривати рахунки людям з пропискою на окупованій території (а інколи і блокують існуючі) без надання довідки ВПО? Чудова пропозиція. Головне корисна. Пишіть далі нісенітниці "с компа"
я открыл в электронном кабинете аваля валютный счёт, и забросил на него 100к, невставая со стула, человеку на фронте, другие банки уточняйте в поддержке, тему закрываю...
ось мені цікаво, скільки можна підпирати вгору курс некомунепотрібного? ну півроку, рік та курс доляра в Україні потихеньку, а потім стрімко піде донизу. Впевнений на 100%. 32 - 33 це оптимальна ціна доляру, все що зверху така шалена спекуляція. Кажуть, що за товар будуть просити ту ціну, на яку погоджуються покупці. Так от, я , скріпив сердце, погоджуюся по такому курсу, хай па32, купити доляра, але вище - це несерйозно. Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.