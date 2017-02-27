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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10185101861018710188

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 127
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
17%
22
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
6%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:07

Сенат США проголосував за включення до проекту бюджету поправки, що дає змогу конфіскувати заморожені активи олігархів з рф на користь України
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:13

edvardd
Дякую за відповідь. Але це занадто складно. Є простіші та надійніші способи отриманн нал $.
Беремо нал грн — купляємо безнал грн( +20—30%)— біржа kuna/huobi купляємо через p2p usdt - міняємо USDT у обмінці на справжній доллар.
Отримаємо курс 44+/-. Але все це займає десь пару днів. А ви пропонуєте купівлю через депо на ТРИ місяці.
Але все одно дякую
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:20

  Yuri_61 написав:ось мені цікаво, скільки можна підпирати вгору курс некомунепотрібного?
ну півроку, рік та курс доляра в Україні потихеньку, а потім стрімко піде донизу.
Впевнений на 100%.
32 - 33 це оптимальна ціна доляру, все що зверху така шалена спекуляція.
Кажуть, що за товар будуть просити ту ціну, на яку погоджуються покупці.
Так от, я , скріпив сердце, погоджуюся по такому курсу, хай па32, купити доляра, але вище - це несерйозно.
Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.

Як вам па32 будуть продавать, пишіть тута. Ми за вами займемо чергу. :lol: А то ми дурні у ,,клЮбі 100к,, дорожче купляєм. :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:30

  knoppixx написав:edvardd
Дякую за відповідь. Але це занадто складно. Є простіші та надійніші способи отриманн нал $.
Беремо нал грн — купляємо безнал грн( +20—30%)— біржа kuna/huobi купляємо через p2p usdt - міняємо USDT у обмінці на справжній доллар.
Отримаємо курс 44+/-. Але все це займає десь пару днів. А ви пропонуєте купівлю через депо на ТРИ місяці.
Але все одно дякую

Шо курите? Шо ви взагалі пишете?на куні ви дивитесь почому грн? І почому юсдт? Звідки ви там 44 побачили? Якшо зараз обмінка продає плюс мінус 1$ за 1 usdt
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:44

  edvardd написав:
  Alien написав:edvardd ви пропонуєте телефонувати в служби підтримки банків які відмовляються дистанційно відкривати рахунки людям з пропискою на окупованій території (а інколи і блокують існуючі) без надання довідки ВПО? Чудова пропозиція. Головне корисна. Пишіть далі нісенітниці "с компа"

я открыл в электронном кабинете аваля валютный счёт, и забросил на него 100к, невставая со стула, человеку на фронте, другие банки уточняйте в поддержке, тему закрываю...

В авале можно как-то сделать, чтобы сообщения с кодами подтверждения приходили в Viber, а не в смс
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:04

  edvardd написав:
  Alien написав:edvardd ви пропонуєте телефонувати в служби підтримки банків які відмовляються дистанційно відкривати рахунки людям з пропискою на окупованій території (а інколи і блокують існуючі) без надання довідки ВПО? Чудова пропозиція. Головне корисна. Пишіть далі нісенітниці "с компа"

я открыл в электронном кабинете аваля валютный счёт, и забросил на него 100к, невставая со стула, человеку на фронте, другие банки уточняйте в поддержке, тему закрываю...

Так треба ж іще зняти готівкову валюту після депо.
Як це зробити з Мелітополя?
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 10185101861018710188
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