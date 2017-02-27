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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 гру, 2022 21:07
Сенат США проголосував за включення до проекту бюджету поправки, що дає змогу конфіскувати заморожені активи олігархів з рф на користь України
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edvardd
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:13
edvardd
Дякую за відповідь. Але це занадто складно. Є простіші та надійніші способи отриманн нал $.
Беремо нал грн — купляємо безнал грн( +20—30%)— біржа kuna/huobi купляємо через p2p usdt - міняємо USDT у обмінці на справжній доллар.
Отримаємо курс 44+/-. Але все це займає десь пару днів. А ви пропонуєте купівлю через депо на ТРИ місяці.
Але все одно дякую
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knoppixx
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:20
Yuri_61 написав:
ось мені цікаво, скільки можна підпирати вгору курс некомунепотрібного?
ну півроку, рік та курс доляра в Україні потихеньку, а потім стрімко піде донизу.
Впевнений на 100%.
32 - 33 це оптимальна ціна доляру, все що зверху така шалена спекуляція.
Кажуть, що за товар будуть просити ту ціну, на яку погоджуються покупці.
Так от, я , скріпив сердце, погоджуюся по такому курсу, хай па32, купити доляра, але вище - це несерйозно.
Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.
Як вам па32 будуть продавать, пишіть тута. Ми за вами займемо чергу.
А то ми дурні у ,,клЮбі 100к,, дорожче купляєм.
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alex lem
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:30
knoppixx написав:edvardd
Дякую за відповідь. Але це занадто складно. Є простіші та надійніші способи отриманн нал $.
Беремо нал грн — купляємо безнал грн( +20—30%)— біржа kuna/huobi купляємо через p2p usdt - міняємо USDT у обмінці на справжній доллар.
Отримаємо курс 44+/-. Але все це займає десь пару днів. А ви пропонуєте купівлю через депо на ТРИ місяці.
Але все одно дякую
Шо курите? Шо ви взагалі пишете?на куні ви дивитесь почому грн? І почому юсдт? Звідки ви там 44 побачили? Якшо зараз обмінка продає плюс мінус 1$ за 1 usdt
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:44
edvardd написав: Alien написав:edvardd
ви пропонуєте телефонувати в служби підтримки банків які відмовляються дистанційно відкривати рахунки людям з пропискою на окупованій території (а інколи і блокують існуючі) без надання довідки ВПО? Чудова пропозиція. Головне корисна. Пишіть далі нісенітниці "с компа"
я открыл в электронном кабинете аваля валютный счёт, и забросил на него 100к, невставая со стула, человеку на фронте, другие банки уточняйте в поддержке, тему закрываю...
В авале можно как-то сделать, чтобы сообщения с кодами подтверждения приходили в Viber, а не в смс
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Додано: Чет 22 гру, 2022 22:04
edvardd написав: Alien написав:edvardd
ви пропонуєте телефонувати в служби підтримки банків які відмовляються дистанційно відкривати рахунки людям з пропискою на окупованій території (а інколи і блокують існуючі) без надання довідки ВПО? Чудова пропозиція. Головне корисна. Пишіть далі нісенітниці "с компа"
я открыл в электронном кабинете аваля валютный счёт, и забросил на него 100к, невставая со стула, человеку на фронте, другие банки уточняйте в поддержке, тему закрываю...
Так треба ж іще зняти готівкову валюту після депо.
Як це зробити з Мелітополя?
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