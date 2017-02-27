|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 08:51
Yuri_61 написав:
Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.
Середня зарплата, враховуючи щомісячне грошове забезпечення, премії і т.д. для білого сектору зросла, напевно, більше. А от медіанна скоріше знизилась.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5505
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:41
Ой+ написав: Yuri_61 написав:
Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.
Середня зарплата, враховуючи щомісячне грошове забезпечення, премії і т.д. для білого сектору зросла, напевно, більше. А от медіанна скоріше знизилась.
Роста почти нет (в пределах +4% в гривне)https://www.work.ua/ru/stat/salary/?time=year
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11770
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1749 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:07
Запорожье
40,20/40,35
42,00/42,40
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8212
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2645 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31745
|35297158
|
|
|1698
|12605315
|
|
|7975
|22876514
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|