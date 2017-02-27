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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10186101871018810189

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 128
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
18%
23
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 08:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.

Середня зарплата, враховуючи щомісячне грошове забезпечення, премії і т.д. для білого сектору зросла, напевно, більше. А от медіанна скоріше знизилась.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:41

  Ой+ написав:
  Yuri_61 написав:Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.

Середня зарплата, враховуючи щомісячне грошове забезпечення, премії і т.д. для білого сектору зросла, напевно, більше. А от медіанна скоріше знизилась.

Роста почти нет (в пределах +4% в гривне)
https://www.work.ua/ru/stat/salary/?time=year
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:07

Запорожье
40,20/40,35
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edvardd
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