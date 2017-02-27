Падение реального производства в Украине в четвертом квартале составляет в среднем 70%, сообщили в Офисе президента.
"В некоторых случаях 80-90%, в некоторых – 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия, в зависимости от его критичности для экономики", - заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина.
Он считает, что падение экономики превысит 50%, озвученные недавно премьер-министром Шмыгалем.
"Моя личная позиция, что цифры будут гораздо хуже, чем были ожидания в предыдущем квартале. Насколько именно, думаю, не стоит сейчас играть в догадки будет это 3, 5 или 7 процентных пункта", - сказал Шурма.
Новый виток падения экономики связан с российскими ударами по энергетике, которые привели к сокращению промышленного производства.
Власне. Якщо виплати військовим назвати грошовим забезпеченням і не вважати їх зарплатою, то росту нема, більше того реальна зарплата добряче гепнулась. Але якщо мільйон отримує ±100 млрд. виплат, всі інші офіційно працюючі ще десь стільки ж, то є ріст у порівнянні довоєнним часом чи ні?. Звідти і приріст грн на банківських рахунках і готівки, та і добрячий запас для росту курсу.