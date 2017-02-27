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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10187101881018910190>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 128
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
18%
23
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 08:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.

Середня зарплата, враховуючи щомісячне грошове забезпечення, премії і т.д. для білого сектору зросла, напевно, більше. А от медіанна скоріше знизилась.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:41

  Ой+ написав:
  Yuri_61 написав:Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.

Середня зарплата, враховуючи щомісячне грошове забезпечення, премії і т.д. для білого сектору зросла, напевно, більше. А от медіанна скоріше знизилась.

Роста почти нет (в пределах +4% в гривне)
https://www.work.ua/ru/stat/salary/?time=year
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:07

Запорожье
40,20/40,35
42,00/42,40
edvardd
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1
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:27

  Zebra написав:
  Ой+ написав:
  Yuri_61 написав:Курс 40 буде прийнятним, якщо середня зарплата також зросте в 1,5 рази.

Середня зарплата, враховуючи щомісячне грошове забезпечення, премії і т.д. для білого сектору зросла, напевно, більше. А от медіанна скоріше знизилась.

Роста почти нет (в пределах +4% в гривне)
https://www.work.ua/ru/stat/salary/?time=year

Это без ЗСУ, вероятно
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:40

Падение реального производства в Украине в четвертом квартале составляет в среднем 70%, сообщили в Офисе президента.

"В некоторых случаях 80-90%, в некоторых – 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия, в зависимости от его критичности для экономики", - заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина.

Он считает, что падение экономики превысит 50%, озвученные недавно премьер-министром Шмыгалем.

"Моя личная позиция, что цифры будут гораздо хуже, чем были ожидания в предыдущем квартале. Насколько именно, думаю, не стоит сейчас играть в догадки будет это 3, 5 или 7 процентных пункта", - сказал Шурма.

Новый виток падения экономики связан с российскими ударами по энергетике, которые привели к сокращению промышленного производства.
Habib
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:43

  Навуходоносор написав:
  Zebra написав:
  Ой+ написав:Середня зарплата, враховуючи щомісячне грошове забезпечення, премії і т.д. для білого сектору зросла, напевно, більше. А от медіанна скоріше знизилась.

Роста почти нет (в пределах +4% в гривне)
https://www.work.ua/ru/stat/salary/?time=year

Это без ЗСУ, вероятно

Власне.
Якщо виплати військовим назвати грошовим забезпеченням і не вважати їх зарплатою, то росту нема, більше того реальна зарплата добряче гепнулась.
Але якщо мільйон отримує ±100 млрд. виплат, всі інші офіційно працюючі ще десь стільки ж, то є ріст у порівнянні довоєнним часом чи ні?. Звідти і приріст грн на банківських рахунках і готівки, та і добрячий запас для росту курсу.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вангую що 15-20 січня буде найвищий готівковий курс
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:49

edvardd написав:Шо курите? Шо ви взагалі пишете?на куні ви дивитесь почому грн? І почому юсдт? Звідки ви там 44 побачили? Якшо зараз обмінка продає плюс мінус 1$ за 1 usdt

Он через обнал предлагает, насколько я понимаю, крутить - а потом откупать через крипту? Это - ну вообще полный бред...или откуда взялось +20-30%
Востаннє редагувалось Rack в П'ят 23 гру, 2022 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Rack написав:на куні ви дивитесь

Це щось новеньке. Але трохи еротики не завадить. :D
Investor_K
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