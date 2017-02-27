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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10187101881018910190

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 128
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
18%
23
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:55

  Investor_K написав:
  Rack написав:на куні ви дивитесь

Це щось новеньке. Але трохи еротики не завадить. :D

тут периодически пролетают "виртуальные" схемы +20-30%, но они и остаются виртуальными...допускаю, что у кого то получилось один-два раза чтото крутнуть, но это единичный случай, не более...
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:10

На зараз доляр 40,2/40,4 зранку 40,15/40,35 Ото таке...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Україні потрібно проводити деномінацію гривні (два нулі прибрати).

тоді доляр буде коштувати 40 копійок )
і гривня буде найсильнішою у всьому Світі
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:20

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,35
42,00/42,40

40,30/40,50
42,10/42,60
edvardd
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