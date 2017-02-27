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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:55
Investor_K написав: Rack написав:
на куні ви дивитесь
Це щось новеньке. Але трохи еротики не завадить.
тут периодически пролетают "виртуальные" схемы +20-30%, но они и остаются виртуальными...допускаю, что у кого то получилось один-два раза чтото крутнуть, но это единичный случай, не более...
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Rack
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:10
На зараз доляр 40,2/40,4 зранку 40,15/40,35 Ото таке...
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alex lem
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:15
В Україні потрібно проводити деномінацію гривні (два нулі прибрати).
тоді доляр буде коштувати 40 копійок )
і гривня буде найсильнішою у всьому Світі
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:20
edvardd написав:
Запорожье
40,20/40,35
42,00/42,40
40,30/40,50
42,10/42,60
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