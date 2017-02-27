тут периодически пролетают "виртуальные" схемы +20-30%, но они и остаются виртуальными...допускаю, что у кого то получилось один-два раза чтото крутнуть, но это единичный случай, не более...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:55
Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:10
На зараз доляр 40,2/40,4 зранку 40,15/40,35 Ото таке...
PS На 16 годину 40,25/40,45
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 23 гру, 2022 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В Україні потрібно проводити деномінацію гривні (два нулі прибрати).
тоді доляр буде коштувати 40 копійок )
і гривня буде найсильнішою у всьому Світі
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:20
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:31
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.12.2022...........26.12.2022
дата розрахунку...............22.12.2022............23.12.2022
Євро..................................38,8962.................38,834...-0.16%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0619 (вчера 1.0637)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.22 (вчера 104.05)
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:53
Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Хорошо. Отмена поездки.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:03
Близко 2 неділь назад здав багато по 40.05 , ждун. Треба було ще почекати...
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 23 гру, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не коріть себе. Це рулетка
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