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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10188101891019010191>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 128
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
18%
23
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:55

  Investor_K написав:
  Rack написав:на куні ви дивитесь

Це щось новеньке. Але трохи еротики не завадить. :D

тут периодически пролетают "виртуальные" схемы +20-30%, но они и остаются виртуальными...допускаю, что у кого то получилось один-два раза чтото крутнуть, но это единичный случай, не более...
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:10

На зараз доляр 40,2/40,4 зранку 40,15/40,35 Ото таке...
PS На 16 годину 40,25/40,45
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 23 гру, 2022 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Україні потрібно проводити деномінацію гривні (два нулі прибрати).

тоді доляр буде коштувати 40 копійок )
і гривня буде найсильнішою у всьому Світі
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:20

  edvardd написав:Запорожье
40,20/40,35
42,00/42,40

40,30/40,50
42,10/42,60
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  edvardd написав:40,30/40,50
42,10/42,60


Ну хоть бери и на выходные в Запорожье едь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:31

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.12.2022...........26.12.2022
дата розрахунку...............22.12.2022............23.12.2022
Євро..................................38,8962.................38,834...-0.16%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0619 (вчера 1.0637)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.22 (вчера 104.05)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:53

  Investor_K написав:
  edvardd написав:40,30/40,50
42,10/42,60
Ну хоть бери и на выходные в Запорожье едь.
На выходных и у вас на Позняках такое будит))
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Хорошо. Отмена поездки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:03

Близко 2 неділь назад здав багато по 40.05 , ждун. Треба було ще почекати...
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 23 гру, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не коріть себе. Це рулетка
Investor_K
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