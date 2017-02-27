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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:39
Обсяги валютних інтервенцій НБУ за роками (млн. дол. США) Рік продаж купівля Сальдо
(продаж − купівля)
2018 1801,82 3173,78 -1371.96
2019 529,23 8462,60 -7933.37
2020 3891,00 4929,00 -1038.00
2021 1275,70 3690,70 -2415.00
2022 24829,68 3250,35 21579.33
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Yuri_61
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