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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10188101891019010191

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 128
Менше 38,00
2%
3
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
27%
34
40,50-41,00
18%
23
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:06

  Investor_K написав:Вангую що 15-20 січня буде найвищий готівковий курс

в січні - можливо.
за 2023 - навряд чи
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  Investor_K написав:
  edvardd написав:40,30/40,50
42,10/42,60
Ну хоть бери и на выходные в Запорожье едь.
На выходных и у вас на Позняках такое будит))
Осокорки 40,35 берут
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:34

  Rack написав:
  Investor_K написав:
  Rack написав:на куні ви дивитесь

Це щось новеньке. Але трохи еротики не завадить. :D

тут периодически пролетают "виртуальные" схемы +20-30%, но они и остаются виртуальными...допускаю, что у кого то получилось один-два раза чтото крутнуть, но это единичный случай, не более...
переведу, если у Вас в Мелитополе есть на карточке 100 т гр, то легко можно на любом углу получить 133 т гр наличными.
дэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:45

Yuri_61 так міжнародні гранти та кредити.
Там безналу значно більше ніж готівки, в основному пішло на закупку палива та інших імпортних товарів, на проживання наших мігрантів, хоча і валізи поїхали і я в тривожну валізу трохи закинув...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 23 гру, 2022 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:48

та едьте уже все в Харьков).40.50 берут легко

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:27

  Яша написав:та едьте уже все в Харьков).40.50 берут легко

*Відправлено з Чату

Ой вей, прямо нож в спину. :) Ріжете по живому. Краще б не писали. :cry:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:30

сдал 40,4 с ножами в спине со слезами на глазах
emeta
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