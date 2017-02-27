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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:06
Investor_K написав:
Вангую що 15-20 січня буде найвищий готівковий курс
в січні - можливо.
за 2023 - навряд чи
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:17
asti написав: Investor_K написав: edvardd написав:
40,30/40,50
42,10/42,60
Ну хоть бери и на выходные в Запорожье едь.
На выходных и у вас на Позняках такое будит))
Осокорки 40,35 берут
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Ромасик
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:34
Rack написав: Investor_K написав: Rack написав:
на куні ви дивитесь
Це щось новеньке. Але трохи еротики не завадить.
тут периодически пролетают "виртуальные" схемы +20-30%, но они и остаются виртуальными...допускаю, что у кого то получилось один-два раза чтото крутнуть, но это единичный случай, не более...
переведу, если у Вас в Мелитополе есть на карточке 100 т гр, то легко можно на любом углу получить 133 т гр наличными.
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дэн
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:39
40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:45
Yuri_61 так міжнародні гранти та кредити.
Там безналу значно більше ніж готівки, в основному пішло на закупку палива та інших імпортних товарів, на проживання наших мігрантів, хоча і валізи поїхали і я в тривожну валізу трохи закинув...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 23 гру, 2022 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:48
та едьте уже все в Харьков).40.50 берут легко*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:27
Яша написав:
та едьте уже все в Харьков).40.50 берут легко*Відправлено з Чату
Ой вей, прямо нож в спину.
Ріжете по живому. Краще б не писали.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:30
сдал 40,4 с ножами в спине со слезами на глазах
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Vic
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