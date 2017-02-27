Всем Добрый вечер .
Удачи и Хороших выходных .
Завтра обратно .
Хрен его знает , то ли привык , то ли наваждение , но ... не выспался ...все ждал прилетов.
Получил денежку и зашел купить доллары .
Висело на окнах 40.45.
Мужики посмотрели на меня , одетого в военную форму и продали по 40.25 .
Огромная им УВАЖУХА .
.... так же и на базаре было , купил жирного творога пол-кило так мне вместо оплаченного положили на 250 гр больше... огромное спасибо .
Количество людей с лишним весом удручает .
Пиво не люблю , но сегодня купил бутылку" авторского " в АШАНЕ.
Так понравилось .
Люди что ли стали добрее , то ли мне показалось ....
... и еще ...привык здороваться с военными на УКРАИНСКОМ .
Ходил сегодня по городу и удивлялся большому количеству людей в бутафорской военной одежде и говорящих на суржике .
Ну , собственно и все приключения на гражданке .
(записки в увольнении)
Завтра в пиздорез ....
щас модератор не обрадуется )))
Всем Наилучшие пожелания , всем моим коллегам выжить .
Всем УДАЧНОГО завершения войны .
Семинарист Холява.,,, с Уважением ,