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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10189101901019110192

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
26%
34
40,50-41,00
18%
23
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
5%
7
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всем Добрый вечер .
Удачи и Хороших выходных .

Завтра обратно .

Хрен его знает , то ли привык , то ли наваждение , но ... не выспался ...все ждал прилетов.

Получил денежку и зашел купить доллары .
Висело на окнах 40.45.
Мужики посмотрели на меня , одетого в военную форму и продали по 40.25 .
Огромная им УВАЖУХА .

.... так же и на базаре было , купил жирного творога пол-кило так мне вместо оплаченного положили на 250 гр больше... огромное спасибо .

Количество людей с лишним весом удручает .
Пиво не люблю , но сегодня купил бутылку" авторского " в АШАНЕ.
Так понравилось .


Люди что ли стали добрее , то ли мне показалось ....


... и еще ...привык здороваться с военными на УКРАИНСКОМ .
Ходил сегодня по городу и удивлялся большому количеству людей в бутафорской военной одежде и говорящих на суржике .

Ну , собственно и все приключения на гражданке .

(записки в увольнении)

Завтра в пиздорез ....

щас модератор не обрадуется )))
Всем Наилучшие пожелания , всем моим коллегам выжить .
Всем УДАЧНОГО завершения войны .
Семинарист Холява.,,, с Уважением ,
холява
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