Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:03

Всем Добрый вечер .

Удачи и Хороших выходных .



Завтра обратно .



Хрен его знает , то ли привык , то ли наваждение , но ... не выспался ...все ждал прилетов.



Получил денежку и зашел купить доллары .

Висело на окнах 40.45.

Мужики посмотрели на меня , одетого в военную форму и продали по 40.25 .

Огромная им УВАЖУХА .



.... так же и на базаре было , купил жирного творога пол-кило так мне вместо оплаченного положили на 250 гр больше... огромное спасибо .



Количество людей с лишним весом удручает .

Пиво не люблю , но сегодня купил бутылку" авторского " в АШАНЕ.

Так понравилось .





Люди что ли стали добрее , то ли мне показалось ....





... и еще ...привык здороваться с военными на УКРАИНСКОМ .

Ходил сегодня по городу и удивлялся большому количеству людей в бутафорской военной одежде и говорящих на суржике .



Ну , собственно и все приключения на гражданке .



(записки в увольнении)



Завтра в пиздорез ....



щас модератор не обрадуется )))

Всем Наилучшие пожелания , всем моим коллегам выжить .

Всем УДАЧНОГО завершения войны .

Семинарист Холява.,,, с Уважением ,