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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:03
Всем Добрый вечер .
Удачи и Хороших выходных .
Завтра обратно .
Хрен его знает , то ли привык , то ли наваждение , но ... не выспался ...все ждал прилетов.
Получил денежку и зашел купить доллары .
Висело на окнах 40.45.
Мужики посмотрели на меня , одетого в военную форму и продали по 40.25 .
Огромная им УВАЖУХА .
.... так же и на базаре было , купил жирного творога пол-кило так мне вместо оплаченного положили на 250 гр больше... огромное спасибо .
Количество людей с лишним весом удручает .
Пиво не люблю , но сегодня купил бутылку" авторского " в АШАНЕ.
Так понравилось .
Люди что ли стали добрее , то ли мне показалось ....
... и еще ...привык здороваться с военными на УКРАИНСКОМ .
Ходил сегодня по городу и удивлялся большому количеству людей в бутафорской военной одежде и говорящих на суржике .
Ну , собственно и все приключения на гражданке .
(записки в увольнении)
Завтра в пиздорез ....
щас модератор не обрадуется )))
Всем Наилучшие пожелания , всем моим коллегам выжить .
Всем УДАЧНОГО завершения войны .
Семинарист Холява.,,, с Уважением ,
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Додано: Суб 24 гру, 2022 00:23
А тим часом на вогневій...
Так, на вогневій - спекотно🔥🔥🔥🔥🔥
Якраз сьогодні(тобто, дивлячись на годину, то вже вчора) їздив допомагати накривати бліндаж, то там чуть не щохвилини стріляють з різних напрямків і різних калібрів(і то таке різне бахкає, що ще і не чув)
ну і подекуди з корчів видно теж різне-цікаве-закордонне
Там горбиста місцевість, як у моїх краях
Ну і там де я був, то на горизонті вже було видно багатоповерхівки міста(самі знаєте якого)
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Додано: Суб 24 гру, 2022 01:15
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я це читав,герой.А командування форуму в Пн. Холяві медаль вручить,вже скільки + мімо тебе
,тож приєднуй до форуму побратимів свого полку і ГОЙДА!
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Додано: Суб 24 гру, 2022 01:41
Yuri_61 написав:
Обсяги валютних інтервенцій НБУ за роками (млн. дол. США) Рік продаж купівля Сальдо
(продаж − купівля)
2018 1801,82 3173,78 -1371.96
2019 529,23 8462,60 -7933.37
2020 3891,00 4929,00 -1038.00
2021 1275,70 3690,70 -2415.00
2022 24829,68 3250,35 21579.33
хостиг картинок не працює
для мене це шок. Я не цікавився міжбанком весь 2022 рік і для мене це шок, дізнатися, що НБУ продав майже 25 лярдів долярів в 2022 році!!
де ж він такі коши взяв ?!! (якщо ЗВР були всього 31 лярд імхо на початок 2022 року.
Це кошти грантів чи що? звідки така астрономічна сума на погашення ажіотажу?
і ці млрд, що за кордон вивезли у валізах?
інфу взято з сайту мінфін
на минфине заодно можете глянуть цифры по внешнему долгу, звидти и взяв. так называемая допомога
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