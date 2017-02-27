RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10189101901019110192

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 131
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
26%
34
40,50-41,00
18%
23
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всем Добрый вечер .
Удачи и Хороших выходных .

Завтра обратно .

Хрен его знает , то ли привык , то ли наваждение , но ... не выспался ...все ждал прилетов.

Получил денежку и зашел купить доллары .
Висело на окнах 40.45.
Мужики посмотрели на меня , одетого в военную форму и продали по 40.25 .
Огромная им УВАЖУХА .

.... так же и на базаре было , купил жирного творога пол-кило так мне вместо оплаченного положили на 250 гр больше... огромное спасибо .

Количество людей с лишним весом удручает .
Пиво не люблю , но сегодня купил бутылку" авторского " в АШАНЕ.
Так понравилось .


Люди что ли стали добрее , то ли мне показалось ....


... и еще ...привык здороваться с военными на УКРАИНСКОМ .
Ходил сегодня по городу и удивлялся большому количеству людей в бутафорской военной одежде и говорящих на суржике .

Ну , собственно и все приключения на гражданке .

(записки в увольнении)

Завтра в пиздорез ....

щас модератор не обрадуется )))
Всем Наилучшие пожелания , всем моим коллегам выжить .
Всем УДАЧНОГО завершения войны .
Семинарист Холява.,,, с Уважением ,
холява
2
 
Повідомлень: 3609
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3867 раз.
Подякували: 4129 раз.
 
Профіль
2
14
1
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 00:23

Ну, раз пану Халяві тут можна... то думаю, і мені - теж))

А тим часом на вогневій...
Так, на вогневій - спекотно🔥🔥🔥🔥🔥
Якраз сьогодні(тобто, дивлячись на годину, то вже вчора) їздив допомагати накривати бліндаж, то там чуть не щохвилини стріляють з різних напрямків і різних калібрів(і то таке різне бахкає, що ще і не чув) :shock: ну і подекуди з корчів видно теж різне-цікаве-закордонне ;)
Там горбиста місцевість, як у моїх краях ;)
Ну і там де я був, то на горизонті вже було видно багатоповерхівки міста(самі знаєте якого) ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 01:15

Успіх я це читав,герой.А командування форуму в Пн. Холяві медаль вручить,вже скільки + мімо тебе :D ,тож приєднуй до форуму побратимів свого полку і ГОЙДА!
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7366
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 01:41

  Yuri_61 написав:Обсяги валютних інтервенцій НБУ за роками (млн. дол. США) Рік продаж купівля Сальдо
(продаж − купівля)
2018 1801,82 3173,78 -1371.96
2019 529,23 8462,60 -7933.37
2020 3891,00 4929,00 -1038.00
2021 1275,70 3690,70 -2415.00
2022 24829,68 3250,35 21579.33

хостиг картинок не працює

для мене це шок. Я не цікавився міжбанком весь 2022 рік і для мене це шок, дізнатися, що НБУ продав майже 25 лярдів долярів в 2022 році!!
де ж він такі коши взяв ?!! (якщо ЗВР були всього 31 лярд імхо на початок 2022 року.
Це кошти грантів чи що? звідки така астрономічна сума на погашення ажіотажу?
і ці млрд, що за кордон вивезли у валізах?
інфу взято з сайту мінфін


на минфине заодно можете глянуть цифры по внешнему долгу, звидти и взяв. так называемая допомога :mrgreen:
Moneta
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 26.06.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 09:50

  Moneta написав:
  Yuri_61 написав:Обсяги валютних інтервенцій НБУ за роками (млн. дол. США) Рік продаж купівля Сальдо
(продаж − купівля)
2018 1801,82 3173,78 -1371.96
2019 529,23 8462,60 -7933.37
2020 3891,00 4929,00 -1038.00
2021 1275,70 3690,70 -2415.00
2022 24829,68 3250,35 21579.33

хостиг картинок не працює

для мене це шок. Я не цікавився міжбанком весь 2022 рік і для мене це шок, дізнатися, що НБУ продав майже 25 лярдів долярів в 2022 році!!
де ж він такі коши взяв ?!! (якщо ЗВР були всього 31 лярд імхо на початок 2022 року.
Це кошти грантів чи що? звідки така астрономічна сума на погашення ажіотажу?
і ці млрд, що за кордон вивезли у валізах?
інфу взято з сайту мінфін


на минфине заодно можете глянуть цифры по внешнему долгу, звидти и взяв. так называемая допомога :mrgreen:


Ці кошти у виді грантів, допомоги, які отримані в 2022 році, Україна повинна повертати?
Хто знає?
Чому НБУ так бездарно спалив у 2022 році 25 млрд доларів? На потребу чиїх гаманців?
Курс некомунепотрібного і так би не виріс, народ не купував би бакс
Did
 
Повідомлень: 19
З нами з: 22.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:14

В 2023 році НБУ буде грати на підвищення, на пониження курсу долара чи буде тримати його на цьому рівні?
Може в Києвах і па 40 можна купити бакс, а у нас доступний бакс па41,5.
купувати в Приваті на 6 місяців і отримати в гривнях, ну то така сумнівна дія.
Ось і думаю: якщо НБУ вирішить курс бакса підняти, то і па41,5 можна купувати.
А взагалі, в розрахунках ймовірного майбутнього курсу долара багато невідомих перемінних.
Тільки інсайдерська вчасно отримана інформація допоможе в цьому, імхо.
Або власних мозок.
Думати потрібно, бо гривні багато наскирдувалося. Жаль і тупо втрачати зароблене.
Думати потрібно.

смішно і гірко зараз читати ось таки "експертів", які писали в 2014 році не спішити купувати долари:
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ne-p ... -dolari-2/

як думаєте, в обмінці (не в касі банку) безпечно купувати долари?
не підсунуть якісні фальшивки?
долари зразка 2009 року (із синьої стрікою) вже є підробки?
Yuri_61
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 30.09.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 11:29

...и традиционный вопрос обывателя:

На чём рост?
asti
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 11:49

  asti написав:...и традиционный вопрос обывателя:

На чём рост?

Традиционный ответ - хз, экономические и политические факторы на рынок уже давно не влияют
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11640
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1589 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:37

  Успіх написав:А тим часом на вогневій...
Так, на вогневій - спекотно🔥🔥🔥🔥🔥
Якраз сьогодні(тобто, дивлячись на годину, то вже вчора) їздив допомагати накривати бліндаж, то там чуть не щохвилини стріляють з різних напрямків і різних калібрів(і то таке різне бахкає, що ще і не чув) :shock: ну і подекуди з корчів видно теж різне-цікаве-закордонне ;)
Там горбиста місцевість, як у моїх краях ;)
Ну і там де я був, то на горизонті вже було видно багатоповерхівки міста(самі знаєте якого) ;)



москва :D
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 13.02.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10189101901019110192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3173, 3174, 3175
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31749 35298511
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 гру, 2022 12:36
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 168, 169, 170
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1698 12605555
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 17:50
lara_08
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22876704
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (78)
24.12.2022 10:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.