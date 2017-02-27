А тим часом на вогневій... Так, на вогневій - спекотно🔥🔥🔥🔥🔥 Якраз сьогодні(тобто, дивлячись на годину, то вже вчора) їздив допомагати накривати бліндаж, то там чуть не щохвилини стріляють з різних напрямків і різних калібрів(і то таке різне бахкає, що ще і не чув) ну і подекуди з корчів видно теж різне-цікаве-закордонне Там горбиста місцевість, як у моїх краях Ну і там де я був, то на горизонті вже було видно багатоповерхівки міста(самі знаєте якого)
Yuri_61 написав:Обсяги валютних інтервенцій НБУ за роками (млн. дол. США) Рік продаж купівля Сальдо (продаж − купівля) 2018 1801,82 3173,78 -1371.96 2019 529,23 8462,60 -7933.37 2020 3891,00 4929,00 -1038.00 2021 1275,70 3690,70 -2415.00 2022 24829,68 3250,35 21579.33
хостиг картинок не працює
для мене це шок. Я не цікавився міжбанком весь 2022 рік і для мене це шок, дізнатися, що НБУ продав майже 25 лярдів долярів в 2022 році!! де ж він такі коши взяв ?!! (якщо ЗВР були всього 31 лярд імхо на початок 2022 року. Це кошти грантів чи що? звідки така астрономічна сума на погашення ажіотажу? і ці млрд, що за кордон вивезли у валізах? інфу взято з сайту мінфін
на минфине заодно можете глянуть цифры по внешнему долгу, звидти и взяв. так называемая допомога
Yuri_61 написав:Обсяги валютних інтервенцій НБУ за роками (млн. дол. США) Рік продаж купівля Сальдо (продаж − купівля) 2018 1801,82 3173,78 -1371.96 2019 529,23 8462,60 -7933.37 2020 3891,00 4929,00 -1038.00 2021 1275,70 3690,70 -2415.00 2022 24829,68 3250,35 21579.33
хостиг картинок не працює
для мене це шок. Я не цікавився міжбанком весь 2022 рік і для мене це шок, дізнатися, що НБУ продав майже 25 лярдів долярів в 2022 році!! де ж він такі коши взяв ?!! (якщо ЗВР були всього 31 лярд імхо на початок 2022 року. Це кошти грантів чи що? звідки така астрономічна сума на погашення ажіотажу? і ці млрд, що за кордон вивезли у валізах? інфу взято з сайту мінфін
на минфине заодно можете глянуть цифры по внешнему долгу, звидти и взяв. так называемая допомога
Ці кошти у виді грантів, допомоги, які отримані в 2022 році, Україна повинна повертати? Хто знає? Чому НБУ так бездарно спалив у 2022 році 25 млрд доларів? На потребу чиїх гаманців? Курс некомунепотрібного і так би не виріс, народ не купував би бакс
В 2023 році НБУ буде грати на підвищення, на пониження курсу долара чи буде тримати його на цьому рівні? Може в Києвах і па 40 можна купити бакс, а у нас доступний бакс па41,5. купувати в Приваті на 6 місяців і отримати в гривнях, ну то така сумнівна дія. Ось і думаю: якщо НБУ вирішить курс бакса підняти, то і па41,5 можна купувати. А взагалі, в розрахунках ймовірного майбутнього курсу долара багато невідомих перемінних. Тільки інсайдерська вчасно отримана інформація допоможе в цьому, імхо. Або власних мозок. Думати потрібно, бо гривні багато наскирдувалося. Жаль і тупо втрачати зароблене. Думати потрібно.
Успіх написав:А тим часом на вогневій... Так, на вогневій - спекотно🔥🔥🔥🔥🔥 Якраз сьогодні(тобто, дивлячись на годину, то вже вчора) їздив допомагати накривати бліндаж, то там чуть не щохвилини стріляють з різних напрямків і різних калібрів(і то таке різне бахкає, що ще і не чув) ну і подекуди з корчів видно теж різне-цікаве-закордонне Там горбиста місцевість, як у моїх краях Ну і там де я був, то на горизонті вже було видно багатоповерхівки міста(самі знаєте якого)