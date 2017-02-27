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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 гру, 2022 14:06
долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.
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alex lem
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Додано: Суб 24 гру, 2022 14:10
alex lem написав:
долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.
Ну і нехай.
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Investor_K
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Додано: Суб 24 гру, 2022 14:12
для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )*Відправлено з Чату
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Яша
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