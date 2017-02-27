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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10190101911019210193

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 133
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
35
40,50-41,00
17%
23
41,00-41,50
8%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
2%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
2%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:06

долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:10

  alex lem написав:долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.

Ну і нехай.
Investor_K
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Повідомлень: 8166
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:12

для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 1279
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:47

  Яша написав:для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )

*Відправлено з Чату
Что, все так уверовали в нападение Белоруси завтра?
asti
 
Повідомлень: 3168
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  #<1 ... 10190101911019210193
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