Додано: Суб 24 гру, 2022 19:41

який день ломаю голову, і не можу визначится, чи купувати долари?

весь цей рік долари не купував

гривні багато наскирдував

на всякі депозити не ризикну розміщати

чи купувати долари? чи не купувати?

виходячи з макроекономічних показників не бачу сенсу бігти купувати долари по такому шаленому курсу.

раніше долари купував, так як чуйка мені підказувала це робити, і курс був прийнятний

а до курсу 40+ я ще не звик.

чи звикну?

і потроху купувати?

тут ще заморока, що б без печаток, чисті, не терті, краще від 2013 року, не старіші щоб без напису "хабар", без грибка, щоб не світилися купюри, не клеєні

багато замороки з папірцями

це що, з собою таскати ультрафіолетовий ліхтарик?

а що ж робити?

купувати долари потрішечки?

в обмінці варто купувати?

так як в приваті немає доларів готівкових

в ощаді можна замовити, але черги з пенсіонерів (записуються з ранку) щоб комуналку платити? чи пенсію отримати скоріше за все

не втовпися до каси

обмінка залишається, але там курс на 1 грн вищий

чи до літа потримати гривню

а НБУ візьме, та й підніме курс нікомунепотрібного

що вигідніше в 2023 році для НБУ : курс долара підняти? опустити? тримати на цьому ж рівні?

У мене чуйка підказує, що якщо нічого ексраординального негативного не відбудеться, то курс донизу влітку піде, так як мілярди євро і доларів допомоги в Україну нададуть, вже це схвалено,

але якщо щось недобре відбудеться, тоді навпаки, курс догори



у кого які думки по цим питанням?