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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10191101921019310194>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 134
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
27%
36
40,50-41,00
17%
23
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
10%
13
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:06

долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:10

  alex lem написав:долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.

Ну і нехай.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 14:12

для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:47

  Яша написав:для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )

*Відправлено з Чату
Что, все так уверовали в нападение Белоруси завтра?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:54

  edvardd написав:Запорожье
40,45/40,80
42,30/42,80

40,50/40,80
42,30/42,90
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:25

  asti написав:
  Яша написав:для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )

*Відправлено з Чату
Что, все так уверовали в нападение Белоруси завтра?

Начинаются новогодние выплаты.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:41

який день ломаю голову, і не можу визначится, чи купувати долари?
весь цей рік долари не купував
гривні багато наскирдував
на всякі депозити не ризикну розміщати
чи купувати долари? чи не купувати?
виходячи з макроекономічних показників не бачу сенсу бігти купувати долари по такому шаленому курсу.
раніше долари купував, так як чуйка мені підказувала це робити, і курс був прийнятний
а до курсу 40+ я ще не звик.
чи звикну?
і потроху купувати?
тут ще заморока, що б без печаток, чисті, не терті, краще від 2013 року, не старіші щоб без напису "хабар", без грибка, щоб не світилися купюри, не клеєні
багато замороки з папірцями
це що, з собою таскати ультрафіолетовий ліхтарик?
а що ж робити?
купувати долари потрішечки?
в обмінці варто купувати?
так як в приваті немає доларів готівкових
в ощаді можна замовити, але черги з пенсіонерів (записуються з ранку) щоб комуналку платити? чи пенсію отримати скоріше за все
не втовпися до каси
обмінка залишається, але там курс на 1 грн вищий
чи до літа потримати гривню
а НБУ візьме, та й підніме курс нікомунепотрібного
що вигідніше в 2023 році для НБУ : курс долара підняти? опустити? тримати на цьому ж рівні?
У мене чуйка підказує, що якщо нічого ексраординального негативного не відбудеться, то курс донизу влітку піде, так як мілярди євро і доларів допомоги в Україну нададуть, вже це схвалено,
але якщо щось недобре відбудеться, тоді навпаки, курс догори

у кого які думки по цим питанням?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 24 гру, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:49

  Yuri_61 написав:який день ломаю голову, і не можу визначится, чи купувати долари?
весь цей рік долари не купував
гривні багато наскирдував
на всякі депозити не ризикну розміщати
чи купувати долари? чи не купувати?
виходячи з макроекономічних показників не бачу сенсу бігти купувати долари по такому шаленому курсу.
раніше долари купував, так як чуйка мені підказувала це робити, і курс був прийнятний
а до курсу 40+ я ще не звик.
чи звикну?
і потроху купувати?
тут ще заморока, що б без печаток, чисті, не терті, краще від 2013 року, не старіші щоб без напису "хабар", без грибка, щоб не світилися купюри, не клеєні
багато замороки з папірцями
це що, з собою таскати ультрафіолетовий ліхтарик?
а що ж робити?
купувати долари потрішечки?
в обмінці варто купувати?
так як в приваті немає доларів готівкових
в ощаді можна замовити, але черги з пенсіонерів (записуються з ранку) щоб комуналку платити? чи пенсію отримати скоріше за все
не втовпися до каси
обмінка залишається, але там курс на 1 грн вищий
чи до літа потримати гривню
а НБУ візьме, та й підніме курс нікомунепотрібного
що вигідніше в 2023 році для НБУ : курс долара підняти? опустити? тримати на цьому ж рівеі?
у кого які думки по цим питанням?

Щось забагато сумніву
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 19:52

  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:опустити? тримати на цьому ж рівеі?
у кого які думки по цим питанням?

Щось забагато сумніву


ото ж бо й воно
якби не сумнівався, тут я б не кнопав і не запитував, так як намагаюся вислуховувати думки оточуючих, але завжди роблю по своєму, як мій розум, досвід, та інтуїції підказують, а зараз вони мовчать :(

до чого сниться, що прибуває вода кругом, не багато, по щиколотку десь, але кругом і на подвірї і в хаті, скрізь, куди не подивись, зелена, мутна? в інтернеті по різному трактується, а увас як таке снилося і до чого воно було?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А що Ви перед сном курите?
Investor_K
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