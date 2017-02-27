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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 гру, 2022 14:06
долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.
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alex lem
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Додано: Суб 24 гру, 2022 14:10
alex lem написав:
долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.
Ну і нехай.
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Investor_K
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Додано: Суб 24 гру, 2022 14:12
для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Суб 24 гру, 2022 15:47
Яша написав:
для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )*Відправлено з Чату
Что, все так уверовали в нападение Белоруси завтра?
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asti
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Додано: Суб 24 гру, 2022 17:54
edvardd написав:
Запорожье
40,45/40,80
42,30/42,80
40,50/40,80
42,30/42,90
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edvardd
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Додано: Суб 24 гру, 2022 18:25
asti написав: Яша написав:
для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )*Відправлено з Чату
Что, все так уверовали в нападение Белоруси завтра?
Начинаются новогодние выплаты.
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Investor_K
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:41
який день ломаю голову, і не можу визначится, чи купувати долари?
весь цей рік долари не купував
гривні багато наскирдував
на всякі депозити не ризикну розміщати
чи купувати долари? чи не купувати?
виходячи з макроекономічних показників не бачу сенсу бігти купувати долари по такому шаленому курсу.
раніше долари купував, так як чуйка мені підказувала це робити, і курс був прийнятний
а до курсу 40+ я ще не звик.
чи звикну?
і потроху купувати?
тут ще заморока, що б без печаток, чисті, не терті, краще від 2013 року, не старіші щоб без напису "хабар", без грибка, щоб не світилися купюри, не клеєні
багато замороки з папірцями
це що, з собою таскати ультрафіолетовий ліхтарик?
а що ж робити?
купувати долари потрішечки?
в обмінці варто купувати?
так як в приваті немає доларів готівкових
в ощаді можна замовити, але черги з пенсіонерів (записуються з ранку) щоб комуналку платити? чи пенсію отримати скоріше за все
не втовпися до каси
обмінка залишається, але там курс на 1 грн вищий
чи до літа потримати гривню
а НБУ візьме, та й підніме курс нікомунепотрібного
що вигідніше в 2023 році для НБУ : курс долара підняти? опустити? тримати на цьому ж рівні?
У мене чуйка підказує, що якщо нічого ексраординального негативного не відбудеться, то курс донизу влітку піде, так як мілярди євро і доларів допомоги в Україну нададуть, вже це схвалено,
але якщо щось недобре відбудеться, тоді навпаки, курс догори
у кого які думки по цим питанням?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 24 гру, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:49
Yuri_61 написав:
який день ломаю голову, і не можу визначится, чи купувати долари?
весь цей рік долари не купував
гривні багато наскирдував
на всякі депозити не ризикну розміщати
чи купувати долари? чи не купувати?
виходячи з макроекономічних показників не бачу сенсу бігти купувати долари по такому шаленому курсу.
раніше долари купував, так як чуйка мені підказувала це робити, і курс був прийнятний
а до курсу 40+ я ще не звик.
чи звикну?
і потроху купувати?
тут ще заморока, що б без печаток, чисті, не терті, краще від 2013 року, не старіші щоб без напису "хабар", без грибка, щоб не світилися купюри, не клеєні
багато замороки з папірцями
це що, з собою таскати ультрафіолетовий ліхтарик?
а що ж робити?
купувати долари потрішечки?
в обмінці варто купувати?
так як в приваті немає доларів готівкових
в ощаді можна замовити, але черги з пенсіонерів (записуються з ранку) щоб комуналку платити? чи пенсію отримати скоріше за все
не втовпися до каси
обмінка залишається, але там курс на 1 грн вищий
чи до літа потримати гривню
а НБУ візьме, та й підніме курс нікомунепотрібного
що вигідніше в 2023 році для НБУ : курс долара підняти? опустити? тримати на цьому ж рівеі?
у кого які думки по цим питанням?
Щось забагато сумніву
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Investor_K
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Додано: Суб 24 гру, 2022 19:52
Investor_K написав: Yuri_61 написав:
опустити? тримати на цьому ж рівеі?
у кого які думки по цим питанням?
Щось забагато сумніву
ото ж бо й воно
якби не сумнівався, тут я б не кнопав і не запитував, так як намагаюся вислуховувати думки оточуючих, але завжди роблю по своєму, як мій розум, досвід, та інтуїції підказують, а зараз вони мовчать
до чого сниться, що прибуває вода кругом, не багато, по щиколотку десь, але кругом і на подвірї і в хаті, скрізь, куди не подивись, зелена, мутна? в інтернеті по різному трактується, а увас як таке снилося і до чого воно було?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 20:05
А що Ви перед сном курите?
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Investor_K
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