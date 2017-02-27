|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 гру, 2022 20:17
разделить пополам....но конечно же так мало кто делает, хочется быть только в плюсе.
- если курс опускают, цены будут снижаться?
- если курс опускают, это ж для экономики плохо, зачем это делать?
-
timbraidmail
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 25.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31749
|35299106
|
|
|1698
|12605644
|
|
|7975
|22876801
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|