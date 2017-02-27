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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 гру, 2022 14:06
долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.
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alex lem
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Додано: Суб 24 гру, 2022 14:10
alex lem написав:
долярчик на зараз 40,4/40.65 Ростемо угору.
Ну і нехай.
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Investor_K
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Додано: Суб 24 гру, 2022 14:12
для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Суб 24 гру, 2022 15:47
Яша написав:
для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )*Відправлено з Чату
Что, все так уверовали в нападение Белоруси завтра?
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asti
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Додано: Суб 24 гру, 2022 17:54
edvardd написав:
Запорожье
40,45/40,80
42,30/42,80
40,50/40,80
42,30/42,90
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edvardd
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Додано: Суб 24 гру, 2022 18:25
asti написав: Яша написав:
для самых жадных есть Харьков с приемом 40.75 )*Відправлено з Чату
Что, все так уверовали в нападение Белоруси завтра?
Начинаются новогодние выплаты.
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Investor_K
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Додано: Суб 24 гру, 2022 20:17
разделить пополам....но конечно же так мало кто делает, хочется быть только в плюсе.
- если курс опускают, цены будут снижаться?
- если курс опускают, это ж для экономики плохо, зачем это делать?
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timbraidmail
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Додано: Нед 25 гру, 2022 02:06
emeta написав:
40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..
Потерпите до конца февраля, на этом промежутке в 2 месяца, сможете сдать по 50+
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Zebra
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Додано: Нед 25 гру, 2022 03:12
Zebra написав: emeta написав:
40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..
Потерпите до конца февраля, на этом промежутке в 2 месяца, сможете сдать по 50+
Уверены?
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барабашов
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Додано: Нед 25 гру, 2022 04:30
asti написав:
...и традиционный вопрос обывателя: На чём рост?
Хіба забули, що під НР йде масована рубка не тільки ялинок, а й бюджету? Майже кожен рік курс стріляє з середини грудня. Війна цього не відмінить, й окрім виплат і премій під зав'зку, реалізації квот, з'являються нові можливості красти ще більше
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Visky
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Vic
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