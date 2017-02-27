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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 06:27
Zebra написав: emeta написав:
40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..
Потерпите до конца февраля, на этом промежутке в 2 месяца, сможете сдать по 50+
55 ви мали на увазі?
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