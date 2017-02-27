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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10191101921019310194

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 137
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
19%
26
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 06:27

  Zebra написав:
  emeta написав:40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..

Потерпите до конца февраля, на этом промежутке в 2 месяца, сможете сдать по 50+

55 ви мали на увазі?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 08:42

Вітаю з Різдвом Христовим!

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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 08:52

Запорожье
40,55/40,90
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edvardd
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