|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 06:27
Zebra написав: emeta написав:
40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..
Потерпите до конца февраля, на этом промежутке в 2 месяца, сможете сдать по 50+
55 ви мали на увазі?
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 309
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 08:42
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4234
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 712 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Нед 25 гру, 2022 08:52
Запорожье
40,55/40,90
42,35/42,90
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 8216
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 2653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:53
Підскажіть, хто ці недолугі люди, панікери, фірми які купили і купують мільярди доларів в 2022 році, які створили шалений попит на долар і курс його загнали до запаморочення вгору?
Чи це спекулянти, які мріють продати долар дорожче пересічним?
Хто ви, нешановні?
Проте, мені байдуже, кто особисто ви є.
Ви вже в програші.
Ви засумнівалися в Україні, в тому, що вона вистоїть.
Ви вже себе сильно самі покарали.
Ви влетіли )
Востаннє редагувалось Did
в Нед 25 гру, 2022 11:01, всього редагувалось 2 разів.
-
Did
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 22.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:54
Did написав:
Підскажіть, хто ці недолугі люди, панікери, фірми які купили і купують мільярди доларів в 2022 році.
Чи це спекулянти, які мріють продати долар дорожче пересічним?
Це недолугі люди і панікери
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8179
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 810 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:54
Investor_K написав: Did написав:
Підскажіть, хто ці недолугі люди, панікери, фірми які купили і купують мільярди доларів в 2022 році.
Чи це спекулянти, які мріють продати долар дорожче пересічним?
Це недолугі люди і панікери
Чи спекулянти?
Чи щось знають?
-
Did
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 22.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:56
Не знають.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8179
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 810 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 10:59
Did написав:
Підскажіть, хто ці недолугі люди, панікери, фірми які купили і купують мільярди доларів в 2022 році, які створили шалений попит на долар і курс його загнали до запаморочення вгору?
Чи це спекулянти, які мріють продати долар дорожче пересічним?
Хто ви, нешановні?
Вы не знаете кто регулярно имеет лишнюю гривну и регулярно её "утилизирует"?
-
Habib
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 18.11.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:04
Habib написав: Did написав:
Підскажіть, хто ці недолугі люди, панікери, фірми які купили і купують мільярди доларів в 2022 році, які створили шалений попит на долар і курс його загнали до запаморочення вгору?
Чи це спекулянти, які мріють продати долар дорожче пересічним?
Хто ви, нешановні?
Вы не знаете кто регулярно имеет лишнюю гривну и регулярно её "утилизирует"?
Депутати Верховної Ради?
Так їх мало, щоб НБУ на 23 мільярди доларів в 2022 році спустошити.
Хай би курс, хоч 200 був би, але це було б тимчасово. Курс би все одного повернувся б до 30, так як потрібно бути не своєму розумі купувати долар па 38 навіть.
а так бездарно спалити всю міжнародну допомогу, та це державна зрада, вважаю.
Я в себе досі не прийду, мені аж дурно, як так!!!
Чому потрібно було зубами утримувати той курс?
І обікрасти Україну на 23 мільярди доларів?
Хто за це відповість?
Чи це банкіри купували в НБУ соціальний долар, щоб продати його пересічним па40,5,?
Вгадав?
Ось Ощадбанк наливає всім страждущим па, 40,55 скільки забажаєш.
Нічого особистого?
Просто бізнес на паніці і неосвідченості пересічних?
Востаннє редагувалось Did
в Нед 25 гру, 2022 11:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Did
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 22.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:11
Did написав: Habib написав: Did написав:
Підскажіть, хто ці недолугі люди, панікери, фірми які купили і купують мільярди доларів в 2022 році, які створили шалений попит на долар і курс його загнали до запаморочення вгору?
Чи це спекулянти, які мріють продати долар дорожче пересічним?
Хто ви, нешановні?
Вы не знаете кто регулярно имеет лишнюю гривну и регулярно её "утилизирует"?
Депутати Верховної Ради?
Так їх мало, щоб НБУ на 23 мільярди доларів в 2022 році спустошити.
Хай би курс, хоч 200 був би, але це було б тимчасово, а так бездарно спалити всю міжнародну допомогу, та це державна зрада, вважаю.
Я в себе досі не прийду, мені аж дурно, як так!!!
Чому потрібно було зубами утримувати той курс?
І обікрасти Україну на 23 мільярди доларів?
Хто за це відповість?
вистачить вже дурню писати. все трохи не так як ви нагнітаєте, але навіть нема бажання роз'яснювати, як воно відбувається насправді.
бо у вас мета не розібратися, а якийсь срач розігнати - йдіть відпочиньте...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2670
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31749
|35299726
|
|
|1698
|12605744
|
|
|7975
|22876886
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|