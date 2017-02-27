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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:15
Shaman написав: Did написав: Habib написав:
[quote="5521396:Did
Вы не знаете кто регулярно имеет лишнюю гривну и регулярно её "утилизирует"?
Депутати Верховної Ради?
Так їх мало, щоб НБУ на 23 мільярди доларів в 2022 році спустошити.
Хай би курс, хоч 200 був би, але це було б тимчасово, а так бездарно спалити всю міжнародну допомогу, та це державна зрада, вважаю.
Я в себе досі не прийду, мені аж дурно, як так!!!
Чому потрібно було зубами утримувати той курс?
І обікрасти Україну на 23 мільярди доларів?
Хто за це відповість?
вистачить вже дурню писати. все трохи не так як ви нагнітаєте, але навіть нема бажання роз'яснювати, як воно відбувається насправді.
бо у вас мета не розібратися, а якийсь срач розігнати - йдіть відпочиньте...
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:20
Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Купіть щось собі, дружині, батькам, онукам. Свята наближаються. Згадайте що у грошей крім функції накопичення ще ж є і купівельна спроможність. Користуйтесь нею і близькі вам будуть вдячні. Хіба ні?
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:28
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
Думати потрібно, бо гривні багато наскирдувалося. Жаль і тупо втрачати зароблене.
Так їх мало, щоб НБУ на 23 мільярди доларів в 2022 році спустошити.
Хай би курс, хоч 200 був би, але це було б тимчасово. Курс би все одного повернувся б до 30, так як потрібно бути не своєму розумі купувати долар па 38 навіть.
а так бездарно спалити всю міжнародну допомогу, та це державна зрада, вважаю.
Я в себе досі не прийду, мені аж дурно, як так!!!
Чому потрібно було зубами утримувати той курс?
І обікрасти Україну на 23 мільярди доларів?
Хто за це відповість?
для мене це шок. Я не цікавився міжбанком весь 2022 рік і для мене це шок, дізнатися, що НБУ продав майже 25 лярдів долярів в 2022 році!!
де ж він такі коши взяв ?!! (якщо ЗВР були всього 31 лярд імхо на початок 2022 року.
Це кошти грантів чи що? звідки така астрономічна сума на погашення ажіотажу?
і ці млрд, що за кордон вивезли у валізах?
питання з * - це одна людина пише чи різні? чи вони дуетом? чи забули перелогінитися?
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:31
ScaryBee написав: Zebra написав: emeta написав:
40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..
Потерпите до конца февраля, на этом промежутке в 2 месяца, сможете сдать по 50+
55 ви мали на увазі?
55 не факт что можно будет успеть скинуть, но па50 вполне.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:35
Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
якщо є клієнтом пару банків можна купити дешевий долар (отримати його через 3 місяці через НБУ депозит)
тема і таблиця тут Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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