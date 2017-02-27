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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:20
Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Купіть щось собі, дружині, батькам, онукам. Свята наближаються. Згадайте що у грошей крім функції накопичення ще ж є і купівельна спроможність. Користуйтесь нею і близькі вам будуть вдячні. Хіба ні?
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:28
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
Думати потрібно, бо гривні багато наскирдувалося. Жаль і тупо втрачати зароблене.
Так їх мало, щоб НБУ на 23 мільярди доларів в 2022 році спустошити.
Хай би курс, хоч 200 був би, але це було б тимчасово. Курс би все одного повернувся б до 30, так як потрібно бути не своєму розумі купувати долар па 38 навіть.
а так бездарно спалити всю міжнародну допомогу, та це державна зрада, вважаю.
Я в себе досі не прийду, мені аж дурно, як так!!!
Чому потрібно було зубами утримувати той курс?
І обікрасти Україну на 23 мільярди доларів?
Хто за це відповість?
для мене це шок. Я не цікавився міжбанком весь 2022 рік і для мене це шок, дізнатися, що НБУ продав майже 25 лярдів долярів в 2022 році!!
де ж він такі коши взяв ?!! (якщо ЗВР були всього 31 лярд імхо на початок 2022 року.
Це кошти грантів чи що? звідки така астрономічна сума на погашення ажіотажу?
і ці млрд, що за кордон вивезли у валізах?
питання з * - це одна людина пише чи різні? чи вони дуетом? чи забули перелогінитися?
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:31
ScaryBee написав: Zebra написав: emeta написав:
40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..
Потерпите до конца февраля, на этом промежутке в 2 месяца, сможете сдать по 50+
55 ви мали на увазі?
55 не факт что можно будет успеть скинуть, но па50 вполне.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 11:35
Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
якщо є клієнтом пару банків можна купити дешевий долар (отримати його через 3 місяці через НБУ депозит)
тема і таблиця тут Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Додано: Нед 25 гру, 2022 12:02
Did написав:
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.
PS Чого ж ви в 9 місяці як зареєструвалися не купляли доляри по 37-38 в клЮбі 50 ? Чи ви просто новий ак зареєстрували щоб потролити тутешніх мешканців?
PS2 доляр на зараз 40,45-40,5/40,65
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Додано: Нед 25 гру, 2022 12:33
alex lem написав:
Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.
Сейчас экономика такая: гривна со станка -> обменка.
Интересно, в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка? Да и остальные пункты меморандума с МВФ интересные, типа повышения собираемости налогов и сборов, урезания расходов и т.д.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 12:36
Киев 40,50/40,65 немного подросли
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Додано: Нед 25 гру, 2022 12:38
edvardd написав:
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Додано: Нед 25 гру, 2022 13:01
Alien написав: Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Купіть щось собі, дружині, батькам, онукам. Свята наближаються. Згадайте що у грошей крім функції накопичення ще ж є і купівельна спроможність. Користуйтесь нею і близькі вам будуть вдячні. Хіба ні?
Веселого Різдва
Богачу-дураку
И с казной не спится;
Бобыль гол как сокол,
Поет-веселится.
Дід Юра_61 ще 6 років тому:
Так я уже лет 20 без семьи живу... один. Там где безденежье, всегда ссоры, там семья не может сохранится. Мать доухаживал, в 85 лет умерла. Валютный рынок в контексте 2016 год
та і ще пробував довести як то
Моё мнение: все женатики - подкаблучники
семью не стоит заводить и детей тоже
Так що нікого наскирдованим потішити.
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