Купіть щось собі, дружині, батькам, онукам. Свята наближаються. Згадайте що у грошей крім функції накопичення ще ж є і купівельна спроможність. Користуйтесь нею і близькі вам будуть вдячні. Хіба ні?
Веселого Різдва
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:20
Купіть щось собі, дружині, батькам, онукам. Свята наближаються. Згадайте що у грошей крім функції накопичення ще ж є і купівельна спроможність. Користуйтесь нею і близькі вам будуть вдячні. Хіба ні?
Веселого Різдва
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:28
питання з * - це одна людина пише чи різні? чи вони дуетом? чи забули перелогінитися?
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:31
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
якщо є клієнтом пару банків можна купити дешевий долар (отримати його через 3 місяці через НБУ депозит)
тема і таблиця тут Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:02
Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.
PS Чого ж ви в 9 місяці як зареєструвалися не купляли доляри по 37-38 в клЮбі 50 ? Чи ви просто новий ак зареєстрували щоб потролити тутешніх мешканців?
PS2 доляр на зараз 40,45-40,5/40,65
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:33
Сейчас экономика такая: гривна со станка -> обменка.
Интересно, в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка? Да и остальные пункты меморандума с МВФ интересные, типа повышения собираемости налогов и сборов, урезания расходов и т.д.
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Киев 40,50/40,65 немного подросли
Додано: Нед 25 гру, 2022 12:38
Додано: Нед 25 гру, 2022 13:01
Дід Юра_61 ще 6 років тому:
та і ще пробував довести як то
Так що нікого наскирдованим потішити.
Додано: Нед 25 гру, 2022 14:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Давайте трохи про терміни. Якщо ніхто не бажає питати, то буду відповідати.
Грошова база та грошова маса – що в них однакове та в чому різниця, й що правильніше називати грошима, зростання чого свідчить саме про емісію.
Що в них загальне? Загальне – це агрегат М0 або готівка поза банками – в нашій країни її відсоток суттєвий. На 01 листопада – це 624 ярд грн. Ще є готівка, яка знаходиться в банках – на 1 листопада це 43 ярдів грн. Тут вже відмінність – в грошовій базі це враховано, в грошовій масі (агрегатах М) – ні. Чому дані на 1 листопада – бо останні агрегати М є тільки на цю дату.
Агрегати М1 та М2 – це М0 плюс гроші на рахунках в банках від фізичних та юридичних осіб. М1 від М2 відрізняються лише тим, що до М1 входить лише поточні суми, а в М2 – й строкові. Для мети розмови це несуттєве, тому зразу переходимо до М2. На 01 листопада – це 2,3 трлн грн - 624 ярда грн М0 плюс 1,7 трлн грн вкладів. Але вкотре звертаю уваги – НБУ в М1 та М2 враховує й гривневі, й валютні вклади – великий привіт всім, хто використовує М2 для розрахунку курсу. З 1,7 трлн грн вкладів грн – 1,1 трлн грн, валюта – десь 600 ярдів грн. десь – тому що в різних звітах цифри трохи різняться, чому не знаю. Але порядок цифр вірний.
В грошовій базі звісно враховані тільки грн, бо НБУ не емітує валюту. Й головна відмінність – раз в банки вкладено 1,1 трлн грн, всі вони на рахунках в банку – ці гроші банк вклав – в кредити, в ОВДП, ну й зараз велика частина в депосертифікати (хоча за суттю це залишки грошей на коррахунках в банках). От як раз ці залишки на рахунках й враховуються в грошову базу. На листопада – це 387 ярдів грн (це з депосертифікатами).
Тобто в умовній нульовій точці, коли ще немає кредитів, то М2 в грн частині та грошова база приблизно дорівнюють. Потім зі зростанням кредитів – М1 та М2 збільшується, а грошова база – взагалі не змінюється – ось це головна методологічна відмінність. При зростанні грошової бази грошові агрегати М1 та М2 збільшуються автоматично.
Зараз ми бачимо як раз таку картину, що за рахунок зростання грошової бази зростають й грошові агрегати, але повільніше, бо кредити зменшуються, а відповідно розрив між грошовою базою та агрегатами М зменшується.
Й до речі, фокус з депосертифікатами, який маскує суттєве зростання грошової бази не торкається агрегатів М1 та М2 – там це враховано.
Виходячи з написаного, кількістю грошей, які емітовано НБУ, як раз правильно вважати грошову базу, тобто готівку та залишки на коррахунках банків (з урахуванням депосертифікатів), або як ще тут називають - ліквідність банківської системи.
Якось так. Маю надію, що не дуже плутано, та було комусь цікаво
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 25 гру, 2022 14:22, всього редагувалось 4 разів.
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