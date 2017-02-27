Додано: Нед 25 гру, 2022 14:12

Давайте трохи про терміни. Якщо ніхто не бажає питати, то буду відповідати.та– що в них однакове та в чому різниця, й що правильніше називати грошима, зростання чого свідчить саме про емісію.Що в них загальне? Загальне – це агрегат– в нашій країни її відсоток суттєвий. На 01 листопада – цеярд грн. Ще є готівка, яка знаходиться в банках – на 1 листопада цеярдів грн. Тут вже відмінність – в грошовій базі це враховано, в грошовій масі (агрегатах М) – ні. Чому дані на 1 листопада – бо останні агрегати М є тільки на цю дату.Агрегати– це М0 плюс гроші на рахунках в банках від фізичних та юридичних осіб. М1 від М2 відрізняються лише тим, що до М1 входить лише поточні суми, а в М2 – й строкові. Для мети розмови це несуттєве, тому зразу переходимо до М2. На 01 листопада – цетрлн грн -ярда грн М0 плюстрлн грн вкладів. Але вкотре звертаю уваги – НБУ в М1 та М2 враховує й гривневі, й валютні вклади – великий привіт всім, хто використовує М2 для розрахунку курсу. Зтрлн грн вкладів грн –трлн грн, валюта – десьярдів грн. десь – тому що в різних звітах цифри трохи різняться, чому не знаю. Але порядок цифр вірний.В грошовій базі звісно враховані тільки грн, бо НБУ не емітує валюту. Й головна відмінність – раз в банки вкладенотрлн грн, всі вони на рахунках в банку – ці гроші банк вклав – в кредити, в ОВДП, ну й зараз велика частина в депосертифікати (хоча за суттю це залишки грошей на коррахунках в банках). От як раз ці залишки на рахунках й враховуються в грошову базу. На листопада – цеярдів грн (це з депосертифікатами).Тобто в умовній нульовій точці, коли ще немає кредитів, тов грн частині та грошова база приблизно дорівнюють. Потім зі зростанням кредитів –збільшується, а– взагалі не змінюється – ось це головна методологічна відмінність. При зростаннігрошові агрегатизбільшуються автоматично.Зараз ми бачимо як раз таку картину, що за рахунок зростання грошової бази зростають й грошові агрегати, але повільніше, бо кредити зменшуються, а відповідно розрив між грошовою базою та агрегатами М зменшується.Й до речі, фокус з депосертифікатами, який маскує суттєве зростанняне торкається агрегатів– там це враховано.Виходячи з написаного, кількістю грошей, які емітовано НБУ, як раз правильно вважати грошову базу, тобто готівку та залишки на коррахунках банків (з урахуванням депосертифікатів), або як ще тут називають - ліквідність банківської системи.Якось так. Маю надію, що не дуже плутано, та було комусь цікаво