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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10193101941019510196>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 137
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
19%
26
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:20

  Did написав:Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?

Купіть щось собі, дружині, батькам, онукам. Свята наближаються. Згадайте що у грошей крім функції накопичення ще ж є і купівельна спроможність. Користуйтесь нею і близькі вам будуть вдячні. Хіба ні?
Веселого Різдва
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:28

Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде

Думати потрібно, бо гривні багато наскирдувалося. Жаль і тупо втрачати зароблене.

Так їх мало, щоб НБУ на 23 мільярди доларів в 2022 році спустошити.
Хай би курс, хоч 200 був би, але це було б тимчасово. Курс би все одного повернувся б до 30, так як потрібно бути не своєму розумі купувати долар па 38 навіть.
а так бездарно спалити всю міжнародну допомогу, та це державна зрада, вважаю.
Я в себе досі не прийду, мені аж дурно, як так!!!
Чому потрібно було зубами утримувати той курс?
І обікрасти Україну на 23 мільярди доларів?
Хто за це відповість?

для мене це шок. Я не цікавився міжбанком весь 2022 рік і для мене це шок, дізнатися, що НБУ продав майже 25 лярдів долярів в 2022 році!!
де ж він такі коши взяв ?!! (якщо ЗВР були всього 31 лярд імхо на початок 2022 року.
Це кошти грантів чи що? звідки така астрономічна сума на погашення ажіотажу?
і ці млрд, що за кордон вивезли у валізах?

питання з * - це одна людина пише чи різні? чи вони дуетом? чи забули перелогінитися? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:31

  ScaryBee написав:
  Zebra написав:
  emeta написав:40,35 сдавать или нет?
Что будет в январе кто знает..

Потерпите до конца февраля, на этом промежутке в 2 месяца, сможете сдать по 50+

55 ви мали на увазі?

55 не факт что можно будет успеть скинуть, но па50 вполне.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Did написав:Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?


якщо є клієнтом пару банків можна купити дешевий долар (отримати його через 3 місяці через НБУ депозит)
тема і таблиця тут Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:02

  Did написав:Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде

Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.
PS Чого ж ви в 9 місяці як зареєструвалися не купляли доляри по 37-38 в клЮбі 50 ? Чи ви просто новий ак зареєстрували щоб потролити тутешніх мешканців? :wink:
PS2 доляр на зараз 40,45-40,5/40,65
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:33

  alex lem написав:Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.

Сейчас экономика такая: гривна со станка -> обменка.
Интересно, в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка? Да и остальные пункты меморандума с МВФ интересные, типа повышения собираемости налогов и сборов, урезания расходов и т.д.
Habib
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев 40,50/40,65 немного подросли
Danik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:38

  edvardd написав:Запорожье
40,55/40,90
42,35/42,90

40,55/40,80
42,40/42,50
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 13:01

  Alien написав:
  Did написав:Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?

Купіть щось собі, дружині, батькам, онукам. Свята наближаються. Згадайте що у грошей крім функції накопичення ще ж є і купівельна спроможність. Користуйтесь нею і близькі вам будуть вдячні. Хіба ні?
Веселого Різдва


Богачу-дураку
И с казной не спится;
Бобыль гол как сокол,
Поет-веселится.

Дід Юра_61 ще 6 років тому:
Так я уже лет 20 без семьи живу... один. Там где безденежье, всегда ссоры, там семья не может сохранится. Мать доухаживал, в 85 лет умерла. Валютный рынок в контексте 2016 год

та і ще пробував довести як то
Моё мнение: все женатики - подкаблучники
семью не стоит заводить и детей тоже

Так що нікого наскирдованим потішити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Давайте трохи про терміни. Якщо ніхто не бажає питати, то буду відповідати.

Грошова база та грошова маса – що в них однакове та в чому різниця, й що правильніше називати грошима, зростання чого свідчить саме про емісію.

Що в них загальне? Загальне – це агрегат М0 або готівка поза банками – в нашій країни її відсоток суттєвий. На 01 листопада – це 624 ярд грн. Ще є готівка, яка знаходиться в банках – на 1 листопада це 43 ярдів грн. Тут вже відмінність – в грошовій базі це враховано, в грошовій масі (агрегатах М) – ні. Чому дані на 1 листопада – бо останні агрегати М є тільки на цю дату.

Агрегати М1 та М2 – це М0 плюс гроші на рахунках в банках від фізичних та юридичних осіб. М1 від М2 відрізняються лише тим, що до М1 входить лише поточні суми, а в М2 – й строкові. Для мети розмови це несуттєве, тому зразу переходимо до М2. На 01 листопада – це 2,3 трлн грн - 624 ярда грн М0 плюс 1,7 трлн грн вкладів. Але вкотре звертаю уваги – НБУ в М1 та М2 враховує й гривневі, й валютні вклади – великий привіт всім, хто використовує М2 для розрахунку курсу. З 1,7 трлн грн вкладів грн – 1,1 трлн грн, валюта – десь 600 ярдів грн. десь – тому що в різних звітах цифри трохи різняться, чому не знаю. Але порядок цифр вірний.

В грошовій базі звісно враховані тільки грн, бо НБУ не емітує валюту. Й головна відмінність – раз в банки вкладено 1,1 трлн грн, всі вони на рахунках в банку – ці гроші банк вклав – в кредити, в ОВДП, ну й зараз велика частина в депосертифікати (хоча за суттю це залишки грошей на коррахунках в банках). От як раз ці залишки на рахунках й враховуються в грошову базу. На листопада – це 387 ярдів грн (це з депосертифікатами).

Тобто в умовній нульовій точці, коли ще немає кредитів, то М2 в грн частині та грошова база приблизно дорівнюють. Потім зі зростанням кредитів – М1 та М2 збільшується, а грошова база – взагалі не змінюється – ось це головна методологічна відмінність. При зростанні грошової бази грошові агрегати М1 та М2 збільшуються автоматично.

Зараз ми бачимо як раз таку картину, що за рахунок зростання грошової бази зростають й грошові агрегати, але повільніше, бо кредити зменшуються, а відповідно розрив між грошовою базою та агрегатами М зменшується.

Й до речі, фокус з депосертифікатами, який маскує суттєве зростання грошової бази не торкається агрегатів М1 та М2 – там це враховано.

Виходячи з написаного, кількістю грошей, які емітовано НБУ, як раз правильно вважати грошову базу, тобто готівку та залишки на коррахунках банків (з урахуванням депосертифікатів), або як ще тут називають - ліквідність банківської системи.

Якось так. Маю надію, що не дуже плутано, та було комусь цікаво ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 25 гру, 2022 14:22, всього редагувалось 4 разів.
Shaman
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