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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 14:13
Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
Щаслива людина... Попереду найтяжча зима за всі роки незалежності а вона не знає куди гроші подіти. Тут думаєш що ще купити окрім генератора, цистерни палива та запасу консервованої їжі а декому ідей не вистачає куди папір прилаштувати. Можете нікуди не дівати, будете їм опалювати. Недовго але яскраво
Востаннє редагувалось amtrans
в Нед 25 гру, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:13
Did написав:
Я в себе досі не прийду, мені аж дурно
,
Випийте 100 грн, Свято як ніяк і не несіть таку примітивну дурню, потрібно розуміти що ми імпортуємо на даний час майже все і на це потрібна валюта, а то приплетаєте сюди якісь маячливі уяви про тих хто нібито влетів.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:17
Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Відкривати ФОПа, вкладати у власну справу і працювати, працювати, працювати - тоді і дурні думки не будуть лізти в голову і гроші заробити, і державі в цей скрутний час допоможете, а то звикли все життя спекулювати на різниці в курсах - ідіть і працюйте
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:24
amtrans написав: Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
Щаслива людина... Попереду найтяжча зима за всі роки незалежності а вона не знає куди гроші подіти. Тут думаєш що ще купити окрім генератора, цистерни палива та запасу консервованої їжі
а декому ідей не вистачає куди папір прилаштувати. Можете нікуди не дівати, будете їм опалювати. Недовго але яскраво
багато хто думає більше про їжу та максимум про пауєрбанки.
до того, їжу значна частина населення навіть не купує, а отримує по гуманітарці...
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:29
amtrans написав: Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
Щаслива людина... Попереду найтяжча зима за всі роки незалежності
уже третина зими пройшла, ви все проспали.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:38
А шо, якщо у людини багато наскирдованої гривні - то що тут поганого?
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