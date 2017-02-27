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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10194101951019610197>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 137
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
19%
26
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:13

  Did написав:Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде


Щаслива людина... Попереду найтяжча зима за всі роки незалежності а вона не знає куди гроші подіти. Тут думаєш що ще купити окрім генератора, цистерни палива та запасу консервованої їжі а декому ідей не вистачає куди папір прилаштувати. Можете нікуди не дівати, будете їм опалювати. Недовго але яскраво :mrgreen:
Востаннє редагувалось amtrans в Нед 25 гру, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Did написав:Я в себе досі не прийду, мені аж дурно
,
Випийте 100 грн, Свято як ніяк і не несіть таку примітивну дурню, потрібно розуміти що ми імпортуємо на даний час майже все і на це потрібна валюта, а то приплетаєте сюди якісь маячливі уяви про тих хто нібито влетів. :roll:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Did написав:Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?

Відкривати ФОПа, вкладати у власну справу і працювати, працювати, працювати - тоді і дурні думки не будуть лізти в голову і гроші заробити, і державі в цей скрутний час допоможете, а то звикли все життя спекулювати на різниці в курсах - ідіть і працюйте :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:24

  amtrans написав:
  Did написав:Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде


Щаслива людина... Попереду найтяжча зима за всі роки незалежності а вона не знає куди гроші подіти. Тут думаєш що ще купити окрім генератора, цистерни палива та запасу консервованої їжі а декому ідей не вистачає куди папір прилаштувати. Можете нікуди не дівати, будете їм опалювати. Недовго але яскраво :mrgreen:

багато хто думає більше про їжу та максимум про пауєрбанки.
до того, їжу значна частина населення навіть не купує, а отримує по гуманітарці...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:29

  amtrans написав:
  Did написав:Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде


Щаслива людина... Попереду найтяжча зима за всі роки незалежності

уже третина зими пройшла, ви все проспали.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А шо, якщо у людини багато наскирдованої гривні - то що тут поганого?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:42

  Investor_K написав:А шо, якщо у людини багато наскирдованої гривні - то що тут поганого?


здається, юра 61 кидає не вентилятор
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:45

  Investor_K написав:А шо, якщо у людини багато наскирдованої гривні - то що тут поганого?

Нічого, але якщо тільки людину саму це влаштовує і вона сама не переймається з приводу того що наскирдовано багато. В нашому випадку судячи з усього людина якраз переймається - отже є щонайменше одна проблема - що робити? А якщо є проблема то це вже не дуже добре
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:45

  Habib написав:
  alex lem написав:Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.
Сейчас экономика такая: гривна со станка -> обменка.
Интересно, в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка? Да и остальные пункты меморандума с МВФ интересные, типа повышения собираемости налогов и сборов, урезания расходов и т.д.
А чого ви свої фантазії на всіх інтерполюєте?
Я як працював ( цілодобово)...так і працюю( цілодобово не залежно від того є чи нема світла, бо поставив автономну систему живлення) в реальній економіці і податки плачу і ВВП створюю
І мільйони роблять так само..
а ви як виявляється бігаєте між обмінками( в періоди коли є світло/інтернет) з затиснутою в потній руці купюрою в пошуках щастя.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:48

  Alien написав:
  Investor_K написав:А шо, якщо у людини багато наскирдованої гривні - то що тут поганого?
Нічого, але якщо тільки людину саму це влаштовує і вона сама не переймається з приводу того що наскирдовано багато. В нашому випадку судячи з усього людина якраз переймається - отже є щонайменше одна проблема - що робити? А якщо є проблема то це вже не дуже добре
Реальна економіка - це завжди вирішення виникаючих проблем
багато гривні - погано
мало гривні - ще гірше
на все вистарчає - пора придивлятись до білих тапочок.
budivelnik
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