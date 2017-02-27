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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 14:13
Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
Щаслива людина... Попереду найтяжча зима за всі роки незалежності а вона не знає куди гроші подіти. Тут думаєш що ще купити окрім генератора, цистерни палива та запасу консервованої їжі а декому ідей не вистачає куди папір прилаштувати. Можете нікуди не дівати, будете їм опалювати. Недовго але яскраво
Востаннє редагувалось amtrans
в Нед 25 гру, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:13
Did написав:
Я в себе досі не прийду, мені аж дурно
,
Випийте 100 грн, Свято як ніяк і не несіть таку примітивну дурню, потрібно розуміти що ми імпортуємо на даний час майже все і на це потрібна валюта, а то приплетаєте сюди якісь маячливі уяви про тих хто нібито влетів.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:17
Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Відкривати ФОПа, вкладати у власну справу і працювати, працювати, працювати - тоді і дурні думки не будуть лізти в голову і гроші заробити, і державі в цей скрутний час допоможете, а то звикли все життя спекулювати на різниці в курсах - ідіть і працюйте
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:24
amtrans написав: Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
Щаслива людина... Попереду найтяжча зима за всі роки незалежності а вона не знає куди гроші подіти. Тут думаєш що ще купити окрім генератора, цистерни палива та запасу консервованої їжі
а декому ідей не вистачає куди папір прилаштувати. Можете нікуди не дівати, будете їм опалювати. Недовго але яскраво
багато хто думає більше про їжу та максимум про пауєрбанки.
до того, їжу значна частина населення навіть не купує, а отримує по гуманітарці...
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:29
amtrans написав: Did написав:
Не спав, бо в мене гривні наскирдувалося дофіга,
І що ж з нею робити, щоб не пропала?
Па 40+ це якесь безумство, коли макроекономіка непогана і на 2023 рік допомога із ЄС і з США небувала буде
Щаслива людина... Попереду найтяжча зима за всі роки незалежності
уже третина зими пройшла, ви все проспали.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:38
А шо, якщо у людини багато наскирдованої гривні - то що тут поганого?
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Investor_K
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:42
Investor_K написав:
А шо, якщо у людини багато наскирдованої гривні - то що тут поганого?
здається, юра 61 кидає не вентилятор
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:45
Investor_K написав:
А шо, якщо у людини багато наскирдованої гривні - то що тут поганого?
Нічого, але якщо тільки людину саму це влаштовує і вона сама не переймається з приводу того що наскирдовано багато. В нашому випадку судячи з усього людина якраз переймається - отже є щонайменше одна проблема - що робити? А якщо є проблема то це вже не дуже добре
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Alien
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:45
Habib написав: alex lem написав:
Яку Ви економіку рахуєте? Та що без світла загибається? Як робить? Коли обленерго як хоче так і виключає? Як перевірка їх раком поставить і раптом вже світло не треба вимикати.
Сейчас экономика такая: гривна со станка -> обменка.
Интересно, в каком виде будет существовать экономика в следующем году, в свете обещания НБУ отказаться от станка? Да и остальные пункты меморандума с МВФ интересные, типа повышения собираемости налогов и сборов, урезания расходов и т.д.
А чого ви свої фантазії на всіх інтерполюєте?
Я як працював ( цілодобово)...так і працюю( цілодобово не залежно від того є чи нема світла, бо поставив автономну систему живлення) в реальній економіці і податки плачу і ВВП створюю
І мільйони роблять так само..
а ви як виявляється бігаєте між обмінками( в періоди коли є світло/інтернет) з затиснутою в потній руці купюрою в пошуках щастя.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 14:48
Alien написав: Investor_K написав:
А шо, якщо у людини багато наскирдованої гривні - то що тут поганого?
Нічого, але якщо тільки людину саму це влаштовує і вона сама не переймається з приводу того що наскирдовано багато. В нашому випадку судячи з усього людина якраз переймається - отже є щонайменше одна проблема - що робити? А якщо є проблема то це вже не дуже добре
Реальна економіка - це завжди вирішення виникаючих проблем
багато гривні - погано
мало гривні - ще гірше
на все вистарчає - пора придивлятись до білих тапочок.
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