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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:34
ScaryBee написав:
уже третина зими пройшла, ви все проспали.
Вона ще не починалась але це неминуче. Якщо ви вірите в глобальне потепління то краще подивиться яка погода у штатах наразі.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 15:41
Shaman написав:
багато хто думає більше про їжу та максимум про пауєрбанки.
до того, їжу значна частина населення навіть не купує, а отримує по гуманітарці...
Маю підозру що в них немає питань куди наскирдовані гроші прилаштувати
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