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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10194101951019610197

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 137
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
19%
26
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:34

  ScaryBee написав:уже третина зими пройшла, ви все проспали.


Вона ще не починалась але це неминуче. Якщо ви вірите в глобальне потепління то краще подивиться яка погода у штатах наразі.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:41

  Shaman написав:багато хто думає більше про їжу та максимум про пауєрбанки.
до того, їжу значна частина населення навіть не купує, а отримує по гуманітарці...


Маю підозру що в них немає питань куди наскирдовані гроші прилаштувати
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Did написав:Так куди пішли ці 21,5 млрд доларів, які продав НБУ в 2022 році?
На придбання експорту кажете?

Дурбецало - не на придбання експорту, а на придбання імпорту, з таким фундаментальними знаннями елементарних речей Вам тут явно не місце, від слова ЗОВСІМ. Тож давав нормальну пораду - випийте врешті решт 100 грам в честь Свята :wink: і нє мєлітє здеся єрундой :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 25 гру, 2022 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:59

  Василь-Рівне написав:
  Did написав:Так куди пішли ці 21,5 млрд доларів, які продав НБУ в 2022 році?
На придбання експорту кажете?

рмальну пораду - випийте врешті решт 100 грн в честь Свята :wink: і нє мєлітє здеся єрундой :mrgreen:

Звісно імпорту
А Ви от не помиляєтесь.
Так куди така сума пішла?
Від правильної відповіді залежить, чи вгадаєте курс на наступний рік. І чи купувати долари в цьому році, чи почекати перемоги України у війні з рашкою.
Якщо це пішло в загашники олігархів, то коли Україна переможе, ці доляри повернуться на міжбанк.
І курс долара впаде, як підкошений, до 27.
Бо як не крути олігархи не прилаштують ці кошти астрономічні закордоном, де під мікроскопом вивчають походження 10 тис євро. А тут мілліарди.
Востаннє редагувалось Did в Нед 25 гру, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 17:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення

клацніть на картинку, щоб розкрилася, а то так не вся влазить, а зменшиш розмір картинки, так піксельно робиться
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 17:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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