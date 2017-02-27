Вона ще не починалась але це неминуче. Якщо ви вірите в глобальне потепління то краще подивиться яка погода у штатах наразі.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:34
Додано: Нед 25 гру, 2022 15:41
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Дурбецало - не на придбання експорту, а на придбання імпорту, з таким фундаментальними знаннями елементарних речей Вам тут явно не місце, від слова ЗОВСІМ. Тож давав нормальну пораду - випийте врешті решт 100 грам в честь Свята і нє мєлітє здеся єрундой
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 25 гру, 2022 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:59
Звісно імпорту
А Ви от не помиляєтесь.
Так куди така сума пішла?
Від правильної відповіді залежить, чи вгадаєте курс на наступний рік. І чи купувати долари в цьому році, чи почекати перемоги України у війні з рашкою.
Якщо це пішло в загашники олігархів, то коли Україна переможе, ці доляри повернуться на міжбанк.
І курс долара впаде, як підкошений, до 27.
Бо як не крути олігархи не прилаштують ці кошти астрономічні закордоном, де під мікроскопом вивчають походження 10 тис євро. А тут мілліарди.
Востаннє редагувалось Did в Нед 25 гру, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 гру, 2022 17:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 25 гру, 2022 17:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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