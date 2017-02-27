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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10195101961019710198>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.01.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 137
Менше 38,00
3%
4
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
2%
3
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
26%
36
40,50-41,00
19%
26
41,00-41,50
7%
10
41,50-42,00
6%
8
42,00-42,50
7%
9
42,50-43,00
1%
2
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
9%
13
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:34

  ScaryBee написав:уже третина зими пройшла, ви все проспали.


Вона ще не починалась але це неминуче. Якщо ви вірите в глобальне потепління то краще подивиться яка погода у штатах наразі.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:41

  Shaman написав:багато хто думає більше про їжу та максимум про пауєрбанки.
до того, їжу значна частина населення навіть не купує, а отримує по гуманітарці...


Маю підозру що в них немає питань куди наскирдовані гроші прилаштувати
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Did написав:Так куди пішли ці 21,5 млрд доларів, які продав НБУ в 2022 році?
На придбання експорту кажете?

Дурбецало - не на придбання експорту, а на придбання імпорту, з таким фундаментальними знаннями елементарних речей Вам тут явно не місце, від слова ЗОВСІМ. Тож давав нормальну пораду - випийте врешті решт 100 грам в честь Свята :wink: і нє мєлітє здеся єрундой :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 25 гру, 2022 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:59

  Василь-Рівне написав:
  Did написав:Так куди пішли ці 21,5 млрд доларів, які продав НБУ в 2022 році?
На придбання експорту кажете?

рмальну пораду - випийте врешті решт 100 грн в честь Свята :wink: і нє мєлітє здеся єрундой :mrgreen:

Звісно імпорту
А Ви от не помиляєтесь.
Так куди така сума пішла?
Від правильної відповіді залежить, чи вгадаєте курс на наступний рік. І чи купувати долари в цьому році, чи почекати перемоги України у війні з рашкою.
Якщо це пішло в загашники олігархів, то коли Україна переможе, ці доляри повернуться на міжбанк.
І курс долара впаде, як підкошений, до 27.
Бо як не крути олігархи не прилаштують ці кошти астрономічні закордоном, де під мікроскопом вивчають походження 10 тис євро. А тут мілліарди.
Востаннє редагувалось Did в Нед 25 гру, 2022 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 17:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зображення

клацніть на картинку, щоб розкрилася, а то так не вся влазить, а зменшиш розмір картинки, так піксельно робиться
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:01

  Did написав:
  Василь-Рівне написав:
  Did написав:Так куди пішли ці 21,5 млрд доларів, які продав НБУ в 2022 році?
На придбання експорту кажете?

рмальну пораду - випийте врешті решт 100 грн в честь Свята :wink: і нє мєлітє здеся єрундой :mrgreen:

Звісно імпорту:

в одессе генераторов, аккумуляторов и другого оборудования связанного с электроснабжением "импортированно"(+эшелоны гуманитарки) продано и продолжиться на миллиарды гр. с накруткой в 3-5 раз - стервятники...
Востаннє редагувалось чик в Нед 25 гру, 2022 18:27, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

пишуть дурню, а доводиться дивитися, а що там насправді.
хоча є привід подивитися :)

за 10 місяців 2022 - дефіцит товарів та послуг - 17,5 ярдів дол проти 1 ярду дефіциту за аналогічний період 2021. 10 ярдів товари, що зрозуміло та 7 ярдів послуги, що не дуже зрозуміло.

Експорт товарів впав з 50 до 34 ярдів дол, імпорт - з 54 до 44 ярдів дол.
Експорт - це метали - 7,6 ярдів дол. продовольство всього 2,4 ярдів дол, з 20,8 до 18,5.
Імпорт - машини, обладнання, транспортні засоби - майже 6 ярдів грн.

Експорт послуг на рівні, зменшення 1,6 ярдів дол, з 14,7 до 13,1 - тобто не все погано, не всі ІТ поїхали :)
Незрозуміло зростання імпорту послуг - було 12, стало 20 ярдів дол - які є думки, за рахунок чого?

надходження переказами - на рівні - 11 ярдів дол.
виплати по інвестиціям - за 2021 вивели 16 ярдів, за 2022 - лише 4 - ну це завдяки обмеженням.

суттєве зростання надходження по вторинним доходом - з 5,5 до 20 ярдів дол - але без коментарів, як й по руху по фінансовому рахунку. як проводиться допомога у вигляді грантів та кредитів - треба вивчати.

дефіцит валюти видно неозброєним оком. але закриває його НБУ не за рахунок резервів, а за рахунок зовнішньої допомоги.

якось так 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 25 гру, 2022 18:34, всього редагувалось 3 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:27

  Shaman написав:
  Did написав:І обікрасти Україну на 23 мільярди доларів?
Хто за це відповість?

вистачить вже дурню писати. все трохи не так як ви нагнітаєте, але навіть нема бажання роз'яснювати, як воно відбувається насправді.

бо у вас мета не розібратися, а якийсь срач розігнати - йдіть відпочиньте...

Юрій завжди був місцевим тролем
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:32

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
  Did написав:І обікрасти Україну на 23 мільярди доларів?
Хто за це відповість?

вистачить вже дурню писати. все трохи не так як ви нагнітаєте, але навіть нема бажання роз'яснювати, як воно відбувається насправді.

бо у вас мета не розібратися, а якийсь срач розігнати - йдіть відпочиньте...

Юрій завжди був місцевим тролем

тобто Did - це Юрій? :D
може й троль, але дуже товстий :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ось знайшов:
Водночас, аналітик радить поки не міняти долари на гривні, особливо якщо у цьому немає нагальної потреби – "бо ви отримаєте дуже мало одиниць національної валюти".

Експерт прогнозує, що у 2023 році Національний банк зафіксує курс долара на рівні 43-44 гривні, і в результаті цього курс в обмінниках зросте до 50-51 гривні. Лупоносов переконаний, що такий курс був би "справедливим" і у такий спосіб НБУ збалансує валютний ринок.

Таким чином, для тих, хто хоче купити готівковий долар немає суттєвої різниці, коли це зробити – до Нового року чи після нього. У найближчому майбутньому курс очікується стабільним.

Водночас, тим, хто хоче продати долар, краще відмовитися від цієї ідеї і приберегти свої заощадження. Адже у 2023 році курс по 50 гривень за долар цілком можливий.

https://progroshi.news/news/finansi/kup ... -3352.html

Промисловість України продовжує зазнавати збитків від ударів по енергетичній інфраструктурі. Скорочується випуск продукції як внутрішнього ринку, так експорту. Все це призводить до скорочення надходжень в Україну іноземних валют та зростання витрат на імпортні товари. Сукупність цих факторів може чинити тиск на курс гривні у середньостроковій перспективі.
Андрій Гойлов

Андрій Гойлов

Фінансовий аналітик компанії RoboForex

https://progroshi.news/news/finansi/pid ... -3343.html
Yuri_61
 
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